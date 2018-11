18-jarige crimineel krijgt jaar cel na inbraak in fitness 30 november 2018

02u22 0 Tielt Een 18-jarige jongeman uit Tielt is veroordeeld tot een effectieve celstraf van een jaar voor een inbraak in de fitness vzw Tielts Conditiecentrum, midden augustus dit jaar.

M.K. was er via een raam binnengebroken, maar werd zonder zijn medeweten gezien. Hij wou aan de haal gaan met een kluis, maar stootte op politie. Hij deed er alles aan om te ontkomen en gebruikte geweld, maar werd alsnog in de boeien geslagen. Bij zijn arrestatie gebruikte hij ook nog een valse identiteit.





Strafrechter Gerda Weymiens, bekend van het televisieprogramma De Rechtbank, was furieus en liet dat merken in haar vonnis. "U werd al tot twee keer toe opgenomen in een jeugdinstelling na strafbare feiten. Op 20 juli werd u vrijgelaten, maar minder dan een maand later slaat u opnieuw toe. U was toen verdorie pas tien dagen meerderjarig", stelde ze. De rechter zei dat de beklaagde geen respect had voor andermans eigendom. Dader Mohammed K. vroeg een werkstraf tijdens het proces. "Eerdere plaatsingen in instellingen hebben geen gedragsverandering teweeggebracht, integendeel. Ik zie niet in hoe een werkstraf dat wel kan. Daarom wordt u veroordeeld tot een jaar effectieve celstraf, de enige passende maatregel", aldus de strafrechter. De fitness krijgt 1.400 euro schadevergoeding. (BBO)