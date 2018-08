18/08/18 blijkt populaire trouwdatum 14 augustus 2018

18 augustus 2018 blijkt een bijzonder populaire huwelijksdatum. In Tielt geven aanstaande zaterdag maar liefst vier koppels elkaar het jawoord in Huis Mulle De Terschueren. Om 10 uur bijten Kenny Braem en Kimberley Landuyt de spits af, om 10.30 uur zijn Michael Houfflyn en Stephanie Hutsebaut aan de beurt, een half uur later stappen Jeremy Vanderbeke en Annelies Verbeke in het huwelijksbootje en om 11.30 uur beloven Mathieu Herman en Sarah Messiaen elkaar eeuwige trouw.





Het fenomeen keert zowat jaarlijks terug. Zo was ook 7 juli 2017 een populaire datum met drie huwelijken in Tielt. Recordhouder toen was Oudenaarde met zeven huwelijken op een dag. "Zo heeft hij geen excuus om onze huwelijksverjaardag te vergeten", liet een lachend bruidje toen optekenen. (SVR)