16-jarige vriendinnen gewond na ongeval op weg naar fuif 16 april 2018

02u29 1 Tielt Bij een ongeval langs de Vinktstraat in Aarsele bij Tielt zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie vriendinnen van 16 uit Zwevezele lichtgewond geraakt.

De drie 16-jarige meisjes zaten in de auto van de moeder van een van hen. De moeder bracht de drie meisjes naar de Nacht van de Jupiler, een KLJ-fuif die in een verwarmde feesttent langs de Vinktstraat in Aarsele werd georganiseerd. De moeder verloor rond middernacht om nog onbekende reden de controle over het stuur van haar wagen en de auto begon te slippen. De wagen kantelde en bleef op de zijkant liggen in het midden van de rijweg. Alle inzittenden, zowel de passagiers als de bestuurster, slaagden erin door het open dak van de cabrio uit de wagen te klauteren. De drie meisjes, Janaika C., Sien G. en Sofia A., werden door de hulpdiensten voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurster van de wagen bleef ongedeerd. (VHS)