15de Motortreffen aan brandweerkazerne 31 augustus 2018

02u28 0

De vrijwilligers van de Aarseelse brandweer organiseren samen met MTC Tegentjok op zondag 9 september al voor de vijftiende keer een motortreffen aan het brandweerarsenaal. Elk jaar komen daar zowat tweehonderd motards op af. Op het programma staan twee bepijlde rondritten van elk ongeveer 100 kilometer. Tussen de ritten door is er een middagmaal in het arsenaal. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 8 uur en kost 8 euro. In die prijs zitten een ontbijt, twee consumpties en beide ritten vervat. Voor het middagmaal betaal je 17 euro. Wie alleen de namiddagrit wil meerijden, kan inschrijven tot 15 uur en betaalt 5 euro. Tijdens het treffen wordt de Molenweg tussen Van Ooststraat en de Haantjesstraat volledig afgesloten voor het verkeer. De speelplaats van de vrije basisschool doet dienst als parking voor de motorfietsen. Alle info op www.mctegentjok.be (SVR)