140.000 euro voor dubbel glas Internaat 19 januari 2018

Het KSO Internaat Tielt-Ruiselede krijgt van onderwijsagentschap Agion een subsidie van 141.633,11 euro om het oude klooster in de Ieperstraat te renoveren. De grootste hap uit dat budget gaat naar dubbel glas op de studentenkamers. Coördinator Ria Christiaens is erg tevreden dat de subsidieaanvraag goedgekeurd werd. "Alle ramen, van de benedenverdieping tot op het derde, hebben nog enkel glas, waardoor we eigenlijk tegen de sterren op aan het stoken zijn. De werken zullen nog dit jaar starten, al zullen die uiteraard tijdens de vakantie plaatsvinden." (SVR)