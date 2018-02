12 uur op de piste tegen kanker 21 februari 2018

De joggingclub van AV Molenland organiseert op zaterdag 10 maart al voor de tiende keer een 12-urenjogging tegen kanker. Bedoeling is dat er tussen 8 uur 's morgens en 20 uur 's avonds voortdurend gelopen of gewandeld wordt op de piste. Voor het eerst wordt er ook randanimatie voorzien. Kort voor de middag is er een optreden van de Tieltse Blaaskapelle, gevolgd door het korps van het Klein Muziek uit Aarsele. Om 17 uur is het de beurt aan de zangeressen van Project More. Wie de afsluiter wordt om 19 uur maakt de organisatie pas later bekend. Inschrijven kost 6 euro vooraf of 8 euro de dag zelf. (SVR)