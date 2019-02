1 op 3 rijdt te snel langs Wingensesteenweg LSI

28 februari 2019

16u25

Bron: LSI 0

De geplande trajectcontrole op de Wingensesteenweg (N327) tussen Tielt en Wingene mag dan wel langer dan verwacht op zich laten wachten, dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles plaatsvinden. Bij een controle op woensdag bleek maar liefst één derde van de gecontroleerde voertuigen er te snel te rijden. “Zolang de trajectcontrole niet werkt, zullen er bemande snelheidscontroles gebeuren”, aldus de politie van de zone Regio Tielt. In totaal konden woensdag 530 voertuigen gecontroleerd worden, 175 (33 procent) reden te snel. Wanneer de trajectcontrole in werking zal treden, is niet duidelijk.