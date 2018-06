1,5 miljoen euro voor onze scholen 21 juni 2018

Minister voor Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft acht miljoen euro subsidies toegekend aan scholen in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs in West-Vlaanderen. Ook onze regio krijgt een deel.





* Onze-Lieve-Vrouw (Ingelmunster): 220.823 euro voor nieuwe sanitaire blokken op de kleine speelplaats bij de lagere school en 48.882 euro voor een vernieuwing van het sanitair in De Berenboot.





* BuSo Onze Jeugd (Roeselare): 149.848,22 euro om een klas om te vormen tot een sanitair blok en de speelplaats onder handen te nemen.





* Vrije Basisschool Sint-Rafaël (Izegem): 110.238 euro om het sanitair te renoveren.





* 't Nieuwland (Tielt): 100.000 euro om de nieuwbouw in de Ontvangersstraat verder te zetten.





* Lenteland (Roeselare): 99.565 euro om de capaciteit te verhogen, 11.267 euro voor een nieuwe hoogspanningscabine.





* Vrije Centrumschool (Wingene): 96.000 euro voor een nieuwe speelplaats, die al in gebruik is.





* Spanjeschool De Tassche (Ardooie): 90.070 euro voor nieuw sanitair.





* Broederschool (Roeselare): 90.000 euro om de kapel in de Fabrieksstraat aan te kopen.





* Sint-Jozefsinstituut (Tielt): 86.000 euro voor de vernieuwing van de verwarmingsketel.





* De Verrekijker (Rumbeke): 75.376 euro voor de verbouwing van de speelplaats.





* De Mozaïek (Sleihage): 63.000 euro voor de vernieuwing van het sanitair blok.





* 't Vlot (Lichtervelde): 60.000 om de voorgevel te renoveren.





* VMS (Roeselare): 56.450 euro voor dakwerken.





* VABI (Roeselare): 50.860 euro voor werken aan de sportvloer.





* Klein Seminarie (Roeselare): 11.103 euro voor het scheiden en optimaliseren van de riolering. (VDI/SVR/CDR)