1,2 miljoen euro voor voormalige Vivesgebouwen: eerste middelbare scholieren starten er op 1 september 2020 Sam Vanacker

18 januari 2019

16u50 0 Tielt Scholengemeenschap Molenland heeft een subsidie gekregen van 1,2 miljoen euro voor de aankoop van de gebouwen van Vives campus Tielt. Nog dit jaar starten er verbouwingswerken. De eerste leerlingen starten er op 1 september 2020.

Hogeschool Vives trekt dit jaar weg uit Tielt. Tegen september moet alles verhuisd zijn naar Kortrijk. Eerder waren er al signalen dat scholengemeenschap Molenland interesse had in de gebouwen in de Beernegemstraat. Het Sint-Jozefsinstituut diende een subsidieaanvraag van 1,2 miljoen euro in en die werd nu goedgekeurd. “De akte moet nog getekend worden, maar de aankoop is in feite zo goed als rond”, bevestigt algemeen directeur van de scholengemeenschap Rik Delmotte.

Het is een publiek geheim dat de gebouwen van Vives deels werden aangekocht met het oog op de implementatie van de brede eerste graad. Zo waren er plannen om leerlingen van De Bron erheen te verhuizen. “Daar hebben we even over nagedacht”, geeft Delmotte toe. “Maar het oorspronkelijke idee van de domeinscholen is niet meer aan de orde. Elke school blijft zijn eigenheid behouden. Het gebouw van Vives zal sowieso straks ingevuld worden door leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut. Men is nog volop de oefening aan het maken welke graden en welke richtingen er wanneer zullen verhuizen. Daar kan ik op dit moment weinig over kwijt.”

Voor het hogeschoolgebouw middelbare leerlingen kan ontvangen, moeten er nog een aantal aanpassingen gebeuren. “Een hogeschool heeft andere noden dan een middelbare school”, gaat Delmotte verder. “Zo gaan we bijvoorbeeld een aantal klaslokalen ontdubbelen, terwijl ook de binnentuin verhard zal worden, al gaan we uiteraard ook een stukje groen behouden. Verder gaan we twee nieuwe regenwaterputten aanleggen en een nieuw sanitair blok. Voor de aanpassingswerken is overigens een tweede subsidiedossier hangende. Het gebouw is in prima staat, maar ik schat dat het nog even zal duren voor we de administratieve molen doorlopen hebben. We hopen dit jaar te kunnen starten met de werken en mikken op 1 september 2020 voor de ingebruikname.”