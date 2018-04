"Wijnboer in Aarsele? Het kan" LAATSTE RANKEN GEPLANT, EERSTE SCHUIMWIJN IN 2020 SAM VANACKER

28 april 2018

02u26 0 Tielt Dankzij Hans Everaert (53) kunnen Aarselenaars binnen twee jaar een wijntje van eigen bodem proeven. De ondernemer heeft gisteren de laatste van 4.000 wijnranken geplant in een veld achter zijn hoeve in de Hogenhovestraat.

"Er zitten twee soorten chardonnaydruiven in", legt Hans uit. "In totaal zijn er 2.500 ranken voor schuimwijn en 1.500 ranken voor een zogenaamde 'stille' wijn. Die eerste hectare die we nu beplant hebben, is een soort proef voor de toekomst. Als alles lukt, zullen we stelselmatig uitbreiden. Laat ons zeggen dat we op termijn in totaal toch zeventien hectare zouden kunnen bebouwen. Op industriële schaal dus. Al zal het voor mij waarschijnlijk altijd een hobby blijven, maar voor mijn 17-jarige zoon Emiel zal dat misschien anders zijn. Hij ziet het alvast zitten om mee te helpen."





Avondcursus boer

In het dagelijks leven is de kersverse wijnboer zaakvoerder van een bouwbedrijf, maar gaandeweg kreeg hij de smaak van de wijnbouw te pakken. "Ik drink graag een glaasje, maar het is niet zo dat ik een enorme wijnkenner ben. Het idee voor een wijngaard begon eigenlijk pas het voorbije jaar te rijpen. Achter de hoeve, waar we nu toch al tien jaar wonen, ligt heel wat grond. Ik vond het hoog tijd om daar wat mee te doen, dus heb ik een avondcursus gevolgd en ben ik boer geworden. Al ging de bal pas echt aan het rollen toen ik stage ging volgen."





Bijleren in Heuvelland

Hans kwam terecht in Heuvelland bij wijnboer Martin Bacquaert van wijndomein Entre-Deux-Monts in Heuvelland. "Martin heeft me de kneepjes van het vak geleerd en is intussen een goede vriend geworden. Wie denkt dat wijngaarden iets zijn voor het zuiden van Frankrijk, heeft het mis. Door de opwarming van het klimaat wordt het stilaan te warm in het zuiden, waardoor de druiven te snel rijp worden en de wijn te suikerig wordt. Jaar na jaar schuift de grens voor goede wijn verder op in noordelijke richting. Maar Vlaamse druiven hebben dat probleem dus nog lang niet, al is het uiteraard belangrijk om de juiste druivensoort te kiezen. Zo is het bijvoorbeeld niet evident om een rode wijn te telen in Vlaanderen."





Domein Hogenhove

Proeven van de Aarseelse chardonnay zal pas voor 2020 zijn. "Volgend jaar wordt het een groeijaar voor de planten. Het jaar daarna zal er zo'n 30 procent geoogst kunnen worden, wat ergens op een 1.500 liter neerkomt. Rond het vijfde jaar zouden we aan 100 procent moeten zitten. Het eerste jaar zullen de druiven nog richting Heuvelland gaan, maar daarna zullen we hier een eigen persinstallatie en magazijn voorzien. Wat de naam betreft, daar hebben we niet lang over moeten nadenken. Vroeger lag hier een kasteelhoeve met de naam Hogenhove, waar ook de straat naar vernoemd is. Wijndomein Hogenhove is een logische keuze."