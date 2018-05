"Wij steunen adoptiewens Leander" ZAALVOETBALCLUB DONEERT OPBRENGST TORNOOI AAN WEESHUIS SAM VANACKER

09 mei 2018

02u33 0 Tielt Het voetbaltornooi van De Schuimforellen nu zaterdag steunt dit keer een weeshuis in Zuid-Afrika. Clublid Leander Verdievel, de man achter 'Gevoel voor Tumor', is met zijn vriendin op weg naar daar om twee kindjes te adopteren. Er worden ook weer gesigneerde truitjes verloot, zoals van Dries Mertens.

De Olivier de Duivelcup is ondertussen een vaste waarde in Tielt. Elk jaar in mei binden er 24 voetbalploegjes uit de brede omgeving de strijd aan op het derde veld van VV Tielt. Er is een groot terras en er wordt een grote tombola met gesigneerde voetbaltruitjes op poten gezet. Volgens voorzitter Matthias Casaert wordt dat laatste stilaan een handelsmerk van de Schuimforellen. "Onze naam is een begrip bij de Europese topclubs geworden. Nu hebben we bijvoorbeeld truitjes van Dries Mertens van Napoli en van Paul Pogba van Manchester United." Vorig jaar heeft die tombola 1.500 euro opgeleverd voor Kom Op Tegen Kanker, maar nu gooien De Schuimforellen het over een andere boeg. "Onze collega-schuimforel Leander Verdievel, het brein achter Gevoel voor Tumor, zit op dit moment samen met zijn vriendin in Afrika", gaat Rutger Vanseveren verder. "Na de kankerbehandeling hebben ze er alles aan gedaan om zwanger te worden, maar dat lukte niet. Ze gaven zich op voor adoptie en zijn nu op weg naar een weeshuis in Afrika. Als alles goed gaat komen ze terug met twee kindjes. Daarom willen we het geld van de tombola dit keer via Leander aan het Afrikaans weeshuis schenken. Met 1.500 euro kan er daar iets moois gedaan worden."





Opmerkelijk genoeg is Leander Verdievel niet de enige Schuimforel die bij de VRT werkt. Rutger Vanseveren is verslaggever bij Sporza, Frederic Vandecasteele is redacteur bij VRT en ook Wouter Deboot, de man die met de fiets de VS doorkruiste voor Iedereen Beroemd, is lid. Hij heeft net een boek uit over de rit. "We zullen ook ook vijf exemplaren van het boek verloten", zegt Wouter, die nog meegeeft dat er altijd een ploegje collega's naar Tielt komt ook. "Johan Boskamp is hier bij een vorige editie nog geweest. Dit keer heeft Saartje Vandendriessche beloofd dat ze komt."





Behalve het eigenlijke voetbaltornooi en de tombola wordt ook elk jaar een fairplaybeker en een drankbeker uitgereikt, terwijl er ook een 'Trap op de Lat'-competitie wordt georganiseerd. Wie het beste tegen de lat kan trappen, wint een vat gesponsord door café De Nachtwacht. "Voetbal moet uiteraard een feest blijven", besluit Wouter Deboot. "Sfeer en gezelligheid delen met vrienden primeert. Vorig jaar kreeg ik te horen van iemand dat de Olivier de Duivelcup voor hem voelde als thuiskomen. Een mooier compliment kunnen we niet wensen."