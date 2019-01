“We moeten ons durven afvragen of Tielt wel zo’n enorme ondergrondse parking nodig heeft” Eerste gemeenteraad van 2019 levert meteen discussie over toekomst collegesite op Sam Vanacker

25 januari 2019

11u23 0 Tielt Tijdens de eerste echte gemeenteraad van de nieuwe legislatuur werd al stevig gehengeld naar de toekomstplannen van de nieuwe bestuursmeerderheid. Kersvers sp.a-gemeenteraadslid Birger De Backer brak een lans voor een nieuwe inspraakronde voor de collegesite, terwijl hij ook de nood aan een ondergrondse parking op de site opnieuw in vraag stelde.

“We moeten ons durven afvragen of Tielt wel nood heeft aan een semi-ondergrondse parking voor 400 wagens. Eén ondergrondse parkeerplaats kost 30.000 euro. Dat wordt een enorme kost voor de stad. Er zijn twee mogelijkheden en geen van beide zijn wenselijk. Als de parking een succes wordt, lokken we extra verkeer naar onze binnenstad, terwijl andere steden net de omgekeerde beweging proberen te maken. Een andere mogelijkheid is dat de parking grotendeels leeg blijft staan. In dat geval pompen we gewoon geld in een put.”

Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) hield de boot af. “Blijkbaar wordt hier oppositie gevoerd tegen de voorstellen van de vorige meerderheid. Ook wij zijn al langer vragende partij voor duidelijkheid in het dossier, maar na amper tien dagen aan het roer kunt u niet van ons verwachten dat we dit bijzonder complexe dossier al ten gronde bestudeerd hebben.”

Groter stadspark?

Of en hoe de plannen van de vorige meerderheid aangepast zullen worden valt af te wachten, maar de kans dat het stadspark een stuk(je) groter zal worden is niet onbestaande. Kort voor de verkiezingen liet Vannieuwenhuyze in dat verband nog het volgende optekenen: “We steunen de plannen in brede zin, maar willen aanpassingen. We zijn voorstander van een ondergrondse parking in centrum, een moderne winkel-wandelboulevard en nieuwe woningen, maar dit blijft een dichtbebouwd betonproject. Zo zit de mobiliteit rond de site nog niet goed en is het jammer dat ons stadspark niet uitgebreid wordt.”

Coalitiepartner Iedereen Tielt, die in oktober nog samen met N-VA, Open Vld en sp.a in de meerderheid zat, zei toen het volgende: “We snappen dat er vraag is naar meer openbaar groen, maar de duurste bouwgrond van Tielt is daar niet de beste plaats voor. De winstparticipatie uit het project willen we in een groenfonds stoppen, dat gebruikt kan worden voor de uitbouw van een stadsbos.” Groen, die nu ook deel uitmaakt van de nieuwe meerderheid, was dan weer voorstander van een fikse uitbreiding van het Paterspark.