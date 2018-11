"Wat experimenteren kan geen kwaad" DE POES VIERT VIJFDE VERJAARDAG MET ZESTIEN NIEUWE BIERTJES SAM VANACKER

22 november 2018

02u23 0 Tielt Brouwerij De Poes heeft grootse plannen naar aanleiding van de vijfde verjaardag van De Poes in 2019. De klassieke blonde Poes krijgt er een bruin zusje bij, terwijl de brouwerij vanaf februari ook nog eens zowat om de twee maanden een nieuwe variant van 'De Poes Houblon' lanceert, samen goed voor zestien nieuwe biertjes.

Sinds de lancering van De Poes vijf jaar geleden is de productie van een kleine 90 hectoliter in 2014 gestegen tot 1.400 hectoliter vandaag. Brouwer Stijn David zag zijn biertje groter worden, koos voor een fulltime brouwersbestaan en schakelde een versnelling hoger. "Na De Poes Export in 2016 en uiteraard de originele Poes in 2014 leek de tijd rijp voor een bruine poes", vertelt Stijn.





"De markt voor bruin bier is iets kleiner dan voor blond, maar ik denk dat we een heel mooi biertje klaar hebben. De Poes Bruin is het resultaat van twee jaar zorgvuldig testen, proeven en bijsturen. Ik gok dat er toch zo'n twintig brouwsels aan vooraf zijn gegaan. Het eindresultaat is een krachtig donkerbruin bier met een alcoholpercentage van 9 procent, met veel body en volledig gebrouwen met Belgische hop. Etiketten zijn er nog niet, maar het bier is af en is vanaf februari te verkrijgen."





Spelen met hop

Nog in februari komt de eerste van een bijzondere reeks experimentele Poesjes op de markt. Stijn slaat de handen in elkaar met twee Poperingse hoptelers en gaat in de loop van de komende twee jaar vijftien biertjes uitbrengen met telkens een andere variant van Belgische aromahop erin verwerkt. "Wat experimenteren kan geen kwaad. Eigenlijk is het vreemd dat nog geen enkele andere brouwerij daaraan gedacht heeft. Hop is bepalend voor de geur en het aroma van een bier en er wordt veel meer mee gespeeld dan vroeger, ook door grote brouwerijen, denk maar aan de Tripel Hop van Duvel.





Waarschijnlijk liepen zij het rijtje wel af in de testfase, maar met de Poes Houblon wil ik iedereen mee laten proeven van de variëteiten. Het basisbrouwsel blijft telkens hetzelfde, maar om de twee maanden komt er een nieuwe variant op de markt, te beginnen met de Saaz-aromahop, de meest courante soort. We brengen van elk type 2.000 liter op de markt in de brede regio Tielt. Als echter blijkt dat een brouwsel heel sterk aanslaat, kan het eventueel een permanentere plaats krijgen in het aanbod. In die zin is de Poes Houblon ook een test op grote schaal."





Reclameborden

Tot slot liet Stijn ter gelegenheid van de vijfde verjaardag vijftig geëmailleerde reclameborden maken. "De tekening is van de hand van grafisch vormgever Tom Vanlaere, die ook het logo van De Poes ontwierp. De tekening is een eerder ontwerp dat het net niet haalde, maar daarom zeker niet minder geslaagd is. Er is een beperkt aantal gemaakt, dus beschouw het gerust als een collector's item. "