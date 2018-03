"Vrijheid is me meer waard dan een grote villa" welkom in west-vlaanderen CHRISTOPHE DECONINCK

17 maart 2018

02u25 0 Tielt Met de wielerklassiekers voor de deur maken verslaggevers zich klaar om de prestaties van de renners van de nodige commentaar te voorzien. Ook auteur en columniste Ann De Craemer (37) is gebeten door de wielermicrobe. De Tieltse zit vaak in het zadel en heeft zelfs een spinningfiets om de winter te overbruggen. Zes jaar geleden nog rolde haar roman 'De Seingever' van de persen, waarin ze cultuurminnend Vlaanderen wist te verrassen met haar passie voor de koers en haar kennis van het wielrennen. Ondertussen werkt ze aan haar vierde roman en gaat ze weer 'iets rond wielrennen' doen.

Ann heeft ons uitgenodigd in haar gezellige appartement in hartje Tielt. Een prachtige stad, maar met de uitstraling van een dorp. Niemand kan vermoeden dat achter een van deze gevels een van Vlaanderens meest talentvolle auteurs huist.





Ann, in je boekenkast staat de hele literaire wereld uitgestald. Hoe komt het dat je in Tielt bent blijven plakken?

"Na mijn studies heb ik jaren in Brussel gewerkt en gewoond, maar hier voel ik me prima, omringd door mijn vrienden en familie. Ik kom uit een arbeidersgezin en mijn ouders wilden voorkomen dat ik ooit in een fabriek zou moeten gaan werken. Toen ik na mijn studies Germaanse liet weten dat ik American Studies wilde volgen om journaliste te worden, was dat ook niet geheel naar hun zin. Ze zagen in mij meer een klassieke lerares. Na een tijdje als journaliste te hebben gewerkt, werd ik eindredactrice van Focus Knack en werkte ik een tijdje als programmator voor cultuurhuis De Buren in Brussel. Toen ik besloot te gaan schrijven, heb ik ingezien dat dit ik hier alle inspiratie vind om productief te kunnen zijn."





Je legt de hand aan je nieuwste roman. Kun je al een tipje van de sluier lichten?

"Mijn uitgever duidde ooit de thema's in mijn vorige romans aan met drie K's: kerk, koers en kapitalisme. Mijn vorige boeken werden door Vlaamse critici wel eens als 'heimatliteratuur' bestempeld en daar kan ik me erg druk over maken. Hugo Claus schreef ook over zijn eigen streek en hij heeft dat verwijt nooit gekregen. Maar met het boek waar ik nu aan werk, ga ik sowieso een andere richting uit."





Hoewel je al een gevestigde waarde bent in het literaire landschap staat hier nog geen Porsche voor de deur. Is het tegenwoordig nog mogelijk om te leven van je pen?

"Mijn romans zijn drieduizend keer over de toonbank gegaan, dus ik mag me gelukkig prijzen, want veel literaire auteurs krijgen er amper vijfhonderd verkocht. Naast mijn romans schrijf ik ook opiniestukken en losse teksten, zoals mijn taalcolumn voor De Morgen. Ik heb het geluk dat ik snel kan schrijven en daardoor veel kleine opdrachten kan combineren, al zijn er ook wel periodes dat ik soms geen letter op papier krijg. Ik heb maanden geleden met een zware depressie geworsteld en was bang niet meer te kunnen schrijven. Ik heb dagen moeten zwoegen om mijn eerste column af te krijgen, maar de ontlading achteraf was een onbetaalbare beloning: schrijven bleek me net te helpen bij mijn depressie. Hier staat dan wel geen grote slee voor de deur, maar de rekeningen zijn betaald. Ik heb gezworen nooit meer voor een baas te werken. Nu sta ik op wanneer ik wil, begin soms midden in de nacht te schrijven en ga sporten of een glaasje drinken als ik zin heb. Ik ben een vrije vogel en dat is me meer waard dan een grote villa met zwembad."





Je staat er ook alleen voor. Misschien moet je een rijke man aan de haak slaan?

"Ik heb een jarenlange relatie achter de rug en heb nog geen kinderen. Ondertussen ben ik al een tijdje single en dat bevalt me eigenlijk wel. Ik ben er ook nog niet aan uit of ik wel kinderen wil. Daar ben ik erg stoïcijns in. Als er een dag zou komen waarop de natuur beslist dat ik geen kinderen meer kan krijgen, zal ik mij daarbij neerleggen. Ik heb geleerd geen spijt te hebben van beslissingen die ik in het verleden genomen heb. Wat de juiste partner betreft: als je een wielrenner voor me kunt vinden die Claus leest en erin slaagt een gedicht van Gerrit Achterberg te analyseren, stuur die dan maar naar hier", lacht Ann De Craemer.





Veel mensen zullen je vooral kennen van Vive le Vélo en de Slimste Mens. Krijgen we je binnenkort weer op het scherm te zien?

"Ik ga sowieso weer iets rond de koers doen. Wat televisie betreft, krijg ik wel vaker de vraag om ergens aan deel te nemen, maar dat weiger ik meestal. Ik voel er niets voor om mezelf te verloochenen door mee te doen aan iets wat niet 'authentiek' is. Sommige auteurs meten zichzelf een imago aan om er uit te springen door zich volledig in het zwart hullen of een gek brilletje op te zetten, maar ik weiger een diepe decolleté uit te spelen om toch maar in de kijker te lopen. Ik zal er ook wel raken. Liever bescheiden en trouw aan mezelf dan 'show te geven'. Tegelijk ben ik indertijd geschrokken van wat zo'n televisieoptreden kan betekenen voor een carrière. Wat gevatte opmerkingen in een enkele uitzending van drie kwartier hebben mij meer resultaat opgeleverd dan vijf jaar zwoegen aan mijn schrijftafel."





Wat als Karl Vannieuwkerke je belt om weer aan tafel te gaan zitten bij Vive le Vélo?

"Dan zeg ik 'ja'. Zo lijkt het me bijvoorbeeld geweldig de koers op de voet te volgen en aan het einde van elke ritdag, terwijl de lichten van de Vive le Vélo-studio uitdoven, nog in een anderhalve minuut een column voor te dragen. Karl, je hebt mijn nummer, hé!", knipoogt Ann.