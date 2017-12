"Voor gevangenen is een kalender een stukje hoop" ZUSTER ANNEMIE ZAMELT AL 40 JAAR SPULLETJES IN VOOR GEDETINEERDEN SAM VANACKER

Zuster Annemie Vandendriessche (65) van het klooster van de Zusters van het Geloof in Tielt. Al ruim veertig jaar zamelt de zuster in deze periode kalenders, zakagenda's, zeepjes en versnaperingen in voor gevangenen en daklozen. Tientallen dozen vol materiaal gaan eind januari naar de gevangenis van Brugge en Ruiselede.

De ene na de andere gift komt dezer dagen aan in het klooster in de Oude Stationstraat. Annemie heeft al honderden cadeautjes liggen voor de gevangenen. Zeep, chocolade, snoep, breiwol, balpennen en notitieboekjes, maar ook en vooral kalenders. "Een kalender is van onschatbare waarde voor een gedetineerde", legt Annemie uit. "Een kalender biedt houvast en is in zekere zin zelfs een instrument van hoop. Een bezoekdag of een verjaardag kunnen noteren in een kalender kan een beetje licht brengen in deze donkere dagen. Bovendien kunnen gevangenen - als het niet om een recto-verso bedrukking gaat - ook de achterkant van de blaadjes gebruiken om brieven op te schrijven."





Vader van vriendinnetje

Zowat haar hele leven zet de zuster zich al in voor gedetineerden. "De fascinatie is begonnen toen ik klein was. De vader van een speelkameraadje van mij had in dronken toestand een ongeluk veroorzaakt. Ik zie nog altijd dat vriendinnetje en haar moeder huilend voor me staan. Het was op sinterklaasochtend 6 december. Haar vader moest naar de gevangenis. Als klein meisje snapte ik daar niets van en daar is het begonnen. Later, toen ik op de verpleegstersschool zat, heb ik mijn eindwerk over gedetineerden gemaakt en ben ik in contact gekomen met een Brugse aalmoezenier."





"De traditie is begonnen in 1976. Toen ben ik samen met de aalmoezenier voor het eerst binnen gestapt in de oude vrouwengevangenis van Brugge. De situatie was er erbarmelijk. Die vrouwen sliepen met 25 in een zaal en de lavabo's stonden in een lange rij naast elkaar. Sommige vrouwen mispeuterden met opzet iets omdat ze in het cachot ten minste wat privacy hadden. Gelukkig zijn de omstandigheden in de nieuwe gevangenis oneindig beter. Al zijn de regels veel strenger geworden. Vroeger kon je nog persoonlijk materiaal gaan afgeven, nu moet alles gescand worden en via de aalmoezenier gaan. Dat snap ik wel, want gevangenen zouden durven 'foefelen'. Een scheermes in een stuk zeep verbergen is een kleine moeite."





Zaak-Dutroux

Volgens Annemie is alles veranderd sinds de zaak-Dutroux. "De jaren negentig waren een periode van verandering. Enerzijds werden de controles veel strenger, maar ook het aantal giften liep wat terug. Zo kreeg ik in de jaren tachtig nog tientallen dozen met sigaretten en sigaren, maar dat is gaandeweg verdwenen. Anderzijds zijn bedrijven ook gaan besparen op hun relatiegeschenken, waardoor er ook gewoon minder agenda's gedrukt worden. Al moet wel gezegd dat ik de meeste agenda's pas tegen eind januari binnen krijg. De overschotten, ziet u?"





Eind januari worden de ingezamelde spullen aan de gedetineerden bezorgd. Wat overblijft, gaat naar opvanghuis Mensa in Brugge.





Wie zelf nog een ongebruikte agenda van 2018 liggen heeft, kan Zuster Annemie bereiken op het adres Oude Stationstraat 75 of op 0478 69 07 27. Mailen kan naar zr.annemie@gmail.com. Ook in de kerken van Ledegem, Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel kunnen agenda's binnengebracht worden.