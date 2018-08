'Tielt Rinkelt' volgt 'Met Belgerinkel naar de Winkel' op 24 augustus 2018

Als opvolger van de ter ziele gegane fietspromotiecampagne 'Met Belgerinkel naar de Winkel' lanceert de stad een eigen lokale variant onder de noemer 'Tielt Rinkelt'. Tieltenaars die in september met de fiets of te voet bij lokale handelaars inkopen doen, maken kans op een splinternieuwe fiets, waardebonnen of prijzen in natura. Deelnemers krijgen een spaarkaart waar per winkelbezoek stempels op verzameld moeten worden. Volle spaarkaarten kunnen afgegeven worden in het stadhuis of bij een deelnemende handelaar. Aan de actie is ook een kleurwedstrijd verbonden voor kinderen tot 12 jaar. Op dit moment zijn al 47 handelaars ingeschreven. De winnaars worden bekend gemaakt op 18 oktober. (SVR)