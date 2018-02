"Theater Malpertuis voelt voor mij als thuis" TANIA VAN DER SANDEN BRENGT ALLEREERSTE SOLOSHOW OP DE PLANKEN IN TIELT SAM VANACKER

22 februari 2018

02u29 0 Tielt Theater Malpertuis viert dit seizoen haar 50ste verjaardag en doet dat samen met actrice Tania Van der Sanden. Al 25 jaar is 'de mammie' uit Vaneigens verbonden aan het Tieltse theaterhuis. Eind deze maand brengt ze met de tragikomische voorstelling T.A.N.I.A.! haar allereerste onewomanshow op het podium in Tielt.

Sinds toenmalig artistiek directeur Sam Bogaerts haar begin jaren negentig voor het eerst naar Malpertuis haalde, is Tania Van Der Sanden (55) er zowat kind aan huis. Drie artistieke leiders op rij werkten met haar samen en Van der Sanden verloor haar hart aan het kleine theater. "Ik ben een Kempense met Antwerpse roots die in Oost-Vlaanderen woont en vooral in West-Vlaanderen werkt. Theater Malpertuis voelt voor mij als een thuis."





Idee tijdens soundcheck

Hoe ze op het idee voor een solovoorstelling gekomen is? "Opmerkelijk genoeg tijdens een soundcheck van een eerder stuk. Bij lange soundchecks vertel ik altijd een paar verhaaltjes. Die vielen zodanig in de smaak dat Piet (Arfeuille red.) voorstelde om daar wat mee te doen. Zo is de uitdaging begonnen. Het wordt de allereerste keer dat ik geen personage speel, maar gewoon als mezelf op het podium sta. Al moet ik dat laatste wat nuanceren. Het blijft theater, dus bepaalde dingen kan ik aandikken of aanpassen om het theatraal interessanter te maken. Ook tijdelijk een rolletje innemen kan zonder probleem. Het is moeilijk te zeggen waar de grens precies ligt tussen mezelf zijn en een personage van mezelf spelen. Intussen heb ik al een paar uur materiaal opgenomen op een bandrecorder, gaande van verhalen van mijn jeugd tot bedenkingen van vandaag. Samen met regisseur Frans Van der Aa ben ik nu een selectie aan het maken."





Ook moeilijkere periodes uit haar leven kaart Van der Sanden aan (ze sukkelde acht jaar geleden met een alcoholverslaving red.). "Maar het wordt geen therapeutische voorstelling", zegt ze. "Als ik wil praten over mijn problemen, kan ik beter koffie gaan drinken met vriendinnen. Bovendien ben ik over die periode eerder al openhartig geweest. Dat heeft iedereen destijds kunnen lezen in de kranten. Aan de andere kant wordt het evenmin een louter komische voorstelling. Er zal gelachen worden, maar het is geen stand-up. Ik ga altijd op zoek naar zowel het komische als het tragische, net zoals mijn grote voorbeeld Toon Hermans. Geen lach waar geen traan onder zit, zeg maar."





Vaneigens

Dat het grote publiek haar voor altijd zal blijven herinneren als de mammie uit Vaneigens of als dagtripper Hilde uit In De Gloria beschouwt ze als een compliment. "Ik blijf het heel straf vinden hoe goed die programma's de tand des tijds doorstaan hebben. Vaneigens is ruim twintig jaar oud en zelfs jonge mensen blijven dat aanhalen. Maar mijn werk voor televisie heeft me niets dan voordelen opgeleverd. Het maakte de mensen alleen maar benieuwder om me te zien op het podium."





T.A.N.I.A.! gaat in première op 23 februari in Theater Malpertuis. Verder zijn er voorstellingen op 24 en 28 februari en op 3 en 4 maart. Tickets zijn te koop via tickets.malpertuis.be. De voorstelling is ook te zien in CC Lokeren op 1 maart, 2 maart en 12 april.