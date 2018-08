"Taboe rond stilgeboorte doorbreken" STERRENOUDERS BRENGEN HULDE AAN ZOONTJE MET FESTIVAL SAM VANACKER

02u34 0 Tielt Jens De Meyer en Sofie Verhelst verloren op 19 januari hun eerste kindje. Ondanks een voorspoedige zwangerschap werd Tibo na 38 weken stil geboren. Om hem te eren, organiseert het koppel op 10 november een festival voor het goede doel.

Boven de Wolken is een vzw die sinds 2016 fotoshoots organiseert voor ouders met stilgeboren kindjes, zoals Jens en Sofie. "We zullen de foto's van Tibo altijd blijven koesteren. Hij zal altijd een deel van onze familie zijn", vertelt Sofie (26). "De foto's hebben ons enorm geholpen bij ons rouwproces", gaat Jens (27) verder. "Om de vzw te steunen en andere sterrenouders een hart onder de riem te steken, besloten we dat we iets terug moesten doen. Daarom organiseren we op 10 november 'Aarsele in De Wolken', een muziekfestival ter ere van Tibo."





Pijn verzachten

"Niets ter wereld is pijnlijker dan een kind verliezen. Nochtans verliep mijn zwangerschap perfect. Tot de nacht van 17 januari. Ik draaide me om in bed en voelde dat Tibo niet mee draaide, wat hij anders altijd deed", vertelt mama Sofie. "De dag nadien ging ik op controle bij de huisarts. Ze vond geen hartslag meer. Mijn wereld stortte in. Nog een dag later werd Tibo stil geboren."





Het koppel is het ziekenhuis van Waregem nog altijd dankbaar voor de goede zorgen. "We werden er enorm goed opgevangen. Tibo werd als een levend kindje behandeld die eerste dagen. Dat verzacht de pijn. We waren trotse ouders geworden en zo voelde het ook. De dag daarna is Boven De Wolken langsgekomen."





Steun

In hun woonkamer hebben Jens en Sofie een glazen kast opgevuld met doopkaarsjes, geboortekaartjes, knuffels en andere spulletjes van Tibo. Centraal staat een foto van Boven De Wolken. Een klein armpje rond een knuffel. "Veel mensen willen de pijn in stilte dragen of er zelfs helemaal niet meer over praten. Maar wij willen het taboe doorbreken. Ook het feit dat we veel steun hebben van de mensen van Aarsele helpt. Bij de begrafenis was de kerk te klein. Het was alsof heel Aarsele met ons meeleefde."





Muziekfestival

Samen met Niels De Meyer, Jasmien Verhelst, Ilona Dekeukelaere, Sven Bethuyne en Hanne Van Zele hebben Jens en Sofie 'Tibo In De Wolken' opgericht en zijn ze volop aan het plannen voor 10 november. Het openluchtpodium van de stad is al besteld en komt naar het dorpsplein aan de kerk. "Ik heb tien jaar in de KLJ gezeten, waarvan vijf in het bestuur, dus ik weet wel hoe ik een evenement moet organiseren", knipoogt Jens. "De affiche is nog niet rond, maar het startschot zal rond 18 uur gegeven worden met de Sint-Maartensstoet, waarna kinderpopduo Blitz op het podium staat. Daarna is het de beurt aan drumband Firestix, gevolgd door de Royalty Busters. De rest van de avond moet nog opgevuld worden." Wie Jens en Sofie een hart onder de riem wil steken of het festival wil sponsoren, kan terecht op tibo.in.de.wolken@gmail.com.