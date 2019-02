’t Pannentheater brengt ‘Goei Boter’ naar Club 77 Sam Vanacker

25 februari 2019

21u32 0 Tielt De Schuiferskapelse toneelvereniging ’t Pannentheater brengt vanaf eind maart de voorstelling ‘Goei Boter’ op de planken. Het gaat al om de zesde productie van het gezelschap.

Het stuk is van de Vlaamse scenarist Luc Kerkhofs, die eerder ook al schreef aan enkele succesvolle Vlaamse televisiereeksen zoals F.C. De Kampioenen, Nonkel Jef en Gaston en Leo. ‘Goei Boter’ gaat over een plaatselijk vrouwenclubje dat van de afwezigheid van hun echtgenoten gebruik maakt om eens stevig de bloemetjes buiten te zetten. Tien acteurs spelen mee. Vier daarvan komen uit Schuiferskapelle: Sigrid Van Parijs, Nastasia Verfaillie, Arlette Minne en Klaas Carrette. Met Kimberley De Loof en Kristof Vermeersch is ook Tielt vertegenwoordigd. Wingenaars Sabine Schotte, Magda Braeckevelt, Philippe Vandecasteele en Bert Dezutter vervolledigen de cast.

Het wordt de eerste keer dat ’t Pannentheater samenwerkt met regisseur Johan De Craemer. Hij is afkomstig uit Aarsele en woont in Tielt. Eerder nam hij de regie voor zijn rekening bij ’t Aerseels Volkstoneel, het Tielts Volkstoneel, De Totetrekkers (Wingene) en de Loridans Kring (Pittem). Verder is De Craemer ook lid van de raad van bestuur van het Tieltse cultuurcentrum.

De voorstellingen van ‘Goei Boter’ vinden plaats in Club 77 op vrijdag 29 maart, zaterdag 30 maart, zondag 31 maart, vrijdag 5 april en zaterdag 6 april. Telkens om 20 uur, behalve op zondag. Dan start het stuk om 15 uur. Kaarten kosten acht euro en zijn te verkrijgen op 051/65.71.35 of via n.dezutter@skynet.be.