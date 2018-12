‘t Nieuwland steekt in nieuw jasje én liep 5.000 euro bijeen voor warmste week Sam Vanacker

21 december 2018

15u36 0 Tielt Alle 530 kinderen uit alle drie de afdelingen van basisschool ‘t Nieuwland verzamelden vrijdagnamiddag in de Europahal voor een twee verrassingen van formaat. Het nieuwe schoollogo werd er plechtig onthuld terwijl ook bekend gemaakt hoeveel de school bijeen liep op de mini-warmathon.

Twee schooljaren lang werkte het schoolbestuur aan een grondige restyling van de visie van de school. Bijzonder trots onthulde directeur Patrick Van Nieuwenhuyse het nieuwe schoollogo en het bijhorende visiebeeld.



“In het logo behielden wee de N van Nieuwland en de blauwe kleur. We plaatsten ‘t Nieuwland in vette letters en Tielt kreeg een groene kleur, verwijzend naar het groene hart van Tielt. Het visiebeeld met de bloempot duidt dan weer op onze focus op persoonlijke ontwikkeling en groei. Tegelijk is er aandacht voor diversiteit, openheid en de natuur.”

“Als bewijs dat ‘t Nieuwland groeit en bloeit en ook begaan is met de medemens hebben wij een schoolwarmathon georganiseerd ten voordele van de warmste week van Studio Brussel. Ik ben heel erg blij dat alle afdelingen daar vol enthousiasme hebben aan bijgedragen. Daardoor kunnen we vandaag ook maar liefst 5.590,15 euro overhandigen aan Maiks Sterrenhuisje.”