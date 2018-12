‘t Nieuwland loopt warm voor Warmste Week Sam Vanacker

11 december 2018

10u56 0

De vriendenkring van basisschool ‘t Nieuwland pakt in het kader van De Warmste Week op donderdag 20 december voor het eerst uit met ‘De Warmste Schoolrun’. “Het wordt een soort Warmathon, maar dan op kleine schaal.”

Er wordt een parcours uitgestippeld van ongeveer 1 kilometer dat zowel de speelplaats als het nabijgelegen Paterspark aandoet. Op de speelplaats wordt mini-kerstdorpje voorzien met muziek en een drankstandje met verse soep. Volwassenen kunnen er starten met rondjes lopen om 16 uur, terwijl de kinderen van de school zich laten sponsoren om op 20 december zoveel mogelijk rondjes te lopen voor het goede doel.

Dat goede doel is Maik’s Sterrenhuisje, een Roeselaarse vzw die knuffels haakt voor kinderen met een levensbedreigende ziekte. “De kinderen van de school zijn erg enthousiast”, legt Nico Van Poucke van de werkgroep uit. “Er is recent een vertegenwoordiger van de vzw langs gekomen met een paar van de knuffels om uit te leggen wat ze bij Maik’s Sterrenhuisje doen. Sindsdien zijn de kinderen heel gemotiveerd op zoek gegaan naar sponsoring bij familie en vrienden. Nu al hebben we een mooi tussentijds bedrag ingezameld, al ga ik dat bedrag uiteraard nog niet verklappen.”

Alles samen zullen er zo’n 523 kinderen uit alle afdelingen van ‘t Nieuwland mee lopen met de Warmste Schoolrun. Volwassenen zijn welkom vanaf 16 uur en betalen 5 euro als ze op voorhand inschrijven of 8 euro ter plaatse. Inschrijven kan via de facebookpagina van ‘t Nieuwland.