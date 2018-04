"Ook als je doodziek bent, mag je toch nog lachen?" Tv-maker goot eigen kankerverhaal in succesvolle fictiereeks 'Gevoel voor Tumor' CHRISTOPHE DECONINCK

14 april 2018

02u26 0 Tielt Op zijn 23ste kreeg Leander Verdievel vreselijk nieuws: er groeide een agressieve tumor in zijn neus. Maar dertien jaar later heeft hij de kanker overwonnen en zijn ervaringen omgezet in de succesvolle fictiereeks 'Gevoel voor Tumor', en in het gelijknamige boek. "Nooit gedacht dat het zo hard zou gaan leven bij de mensen."

In 2005 leefde Leander, afkomstig uit Tielt, nog het onbezorgde bestaan van een 23-jarige die met één voet in het volwassen leven stond. Pas afgestudeerd en als scenarist aan de slag bij de VRT. De toekomst lachte hem toe. Tot hij op een dag bij de dokter langsging voor een aanhoudend probleem met snurken. Toen de oorzaak een zeldzame en agressieve tumor bleek te zijn, stortte zijn wereld in. Maar dertien jaar later gaat het hem weer voor de wind. De kanker heeft hem niet klein gekregen, wel integendeel.





'Gevoel voor Tumor' loopt als een trein, niettegenstaande het loodzware thema. Wat is je geheim?

"Humor. Ongetwijfeld! Iedereen heeft wel een verhaal over kanker. Maar de meeste boeken of films vertellen enkel de donkere kant van de ziekte. De titel van de serie is vrij confronterend, maar we drijven niet de spot met kanker - integendeel. Ik wou het net bespreekbaar maken en er naast de droevige ondertoon ook humor en hoop in verweven. Het is niet omdat je doodziek bent, dat je niet meer mag lachen, toch? In het ziekenhuis hebben we enorm veel afgelachen, ook al was de spanning soms te snijden. Intussen wordt er flink over gediscussieerd op sociale media. Nooit gedacht dat het zo hard zou gaan leven bij de mensen."





Hoeveel zit er van jezelf in hoofdpersonage Tristan?

"Het verhaal van de serie is niet helemaal mijn verhaal. Wie dat wil ontdekken, vindt het ware relaas in mijn boek. Het verhaal van de serie is fictief. Ik heb me naast mijn eigen ervaringen ook vaak gebaseerd op de verhalen van mensen die ik geïnterviewd heb. Daar heb ik wel zeventig of tachtig kankerpatiënten voor bezocht. Mensen vragen me vaak of ik tijdens mijn studententijd in Gent hetzelfde geweldige seksleven als dat van Tristan gehad heb. I wish. (lacht)"





Als reporter en scenarist voor Eén zat je natuurlijk op de ideale stoel om deze serie te maken. Maar waarom pas dertien jaar na de eerste diagnose?

"Het is vanzelfsprekend een heel proces geweest. Aanvankelijk dacht ik zelfs dat ik slechts enkele maanden 'out' zou zijn. Niets bleek minder waar. Ik heb me twee jaar niet op het werk kunnen vertonen. Tot overmaat van ramp ben ik hervallen, wat zowel mentaal als fysiek erg belastend was. Pas nadat ik mijn demonen heb kunnen overwinnen, heb ik de stap durven zetten om mijn idee voor te stellen aan de programmamakers. En zo'n serie maak je uiteraard niet op één dag. Er komt veel meer bij kijken, want voor elke aflevering (acht in totaal, red.) moet je een script van negentig pagina's uittikken. Met voldoende spanningsbogen, een afgewogen dosis realisme en humor, en voldoende variatie in de karakters. Gelukkig kon ik hiervoor rekenen op Mathias Claeys en Tom Goris. Ik heb trouwens anderhalf jaar bij Mathias gebivakkeerd om samen alles uit te werken. Ik ben beide heren zeer dankbaar."





De ziekte heeft je niet klein gekregen. Maar heeft het je erg veranderd?

"Toch wel. Zowel psychisch als fysiek heb ik een metamorfose ondergaan. Ik heb zelfs een heel andere kop gekregen. (lacht) Maar hoewel ik anders tegen het leven ben gaan aankijken, ben ik zeker niet veranderd in een halve pater. Ik zal nu niet meteen in Hollywoodstijl de Ventoux gaan beklimmen en ik zal me wel blijven ergeren in het verkeer. Maar als je op je 24ste moet nadenken over sterven, dan ga je toch wel inzien hoe belangrijk de mensen rondom jou zijn."





In de aftiteling zien we fragmenten uit interviews met twaalf kankerpatiënten. Hakt het niet op je in om ook nog eens met hun harde verhalen geconfronteerd te worden?

"Het was heel belastend. Maar voor ik eraan begon, wist ik dat ik er voor honderd procent voor moest gaan. Het is wel heel confronterend, want een deel van de mensen die ik gesproken heb, is intussen hervallen of zelfs overleden. Elf van de twaalf mensen die in de serie verschijnen, waren erbij op de première, samen met de familie van het meisje dat intussen overleden was. Op zo'n moment weet je: voor hen doe ik het."





Je bent zelf ook al eens hervallen. Hoe zwaar was dat en hoe groot is de kans dat het

opnieuw gebeurt?

"Het was een heel zware klap. Toen de dokter het me vertelde, leek het alsof de hemel verduisterde op klaarlichte dag. Men gaf mij toen dertig procent overlevingskans. Op zo'n moment is het een kwestie van al je krachten te bundelen en weer uit dat dal te klimmen. Ik moet nog altijd jaarlijks op controle en je kan je niet voorstellen hoeveel stress ik dan ervaar. Ook voor mijn vrouw is dat geen evident moment. Ik ben gaan beseffen dat ik de beste vrouw van de wereld heb. Door zo diep te zitten, zijn we meer naar elkaar toegegroeid. Intussen willen we kinderen. Dat zou pas een happy ending zijn, niet? (lacht)"