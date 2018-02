"Óf je gaf je geld af, óf je kreeg slagen" 18-JARIGE 'SCHRIK VAN TIELT' PERSTE MINDERJARIGEN AF JELLE HOUWEN

07 februari 2018

02u30 0 Tielt Een 18-jarige Tsjetsjeense jongen uit Tielt riskeert een jaar cel omdat hij zeker 10 schooljongens in Tielt bedreigde, afperste, beroofde en sloeg. Volgens ouders voerde I.A. twee jaar een waar schrikbewind en maakte hij mogelijk tot vijftig slachtoffers. "Niemand durfde klacht in te dienen, uit schrik. Tot het niet anders meer kon", zeggen de ouders van twee slachtoffers.

De 18-jarige I.A., die geboren werd in Grozny, maar na de dood van zijn ouders naar België verhuisde, stond gisteren terecht bij de strafrechter in Brugge.





Hij werd op 5 oktober opgepakt bij hem thuis in Tielt. Daar werden toen gestolen spullen, zoals gsm's, bankkaarten, skateboards en luidsprekers, gevonden van zeker negen slachtoffers. Pas de weken voor zijn aanhouding kon de politie een dossier openen tegen hem.





Tot dan hadden de slachtoffers uit pure schrik gewoon gezwegen. In de twee jaar daarvoor zou hij veel meer slachtoffers hebben gemaakt, nadat hij geschorst werd op school.





Bevend van schrik

"Onze zoon M. (16) kwam op 15 september bevend van de schrik thuis", zeggen zijn ouders Ronny M. en Ann H. uit Ruiselede "'Ik moet iets zeggen. Dringend, nu, het kan niet wachten', zei hij. We zagen meteen dat het ernstig was, zijn lip trilde. Hij vertelde dat hij al lange tijd bedreigd werd door I.A. Hij had net 5 euro uit zijn portefeuille gestolen en moest 's anderendaags om 18 uur aan het station staan om zijn bankkaart af te geven. We zijn zelf geweest toen en gaven I.A. een waarschuwing. Maar maandag bedreigde hij M. al opnieuw." Het koppel diende klacht in bij de politie, die opgelucht bleek te zijn. Ze wilden I.A. al langer klissen maar tot nu toe durfde niemand klacht in te dienen. Voor de politie hét sein om in alle scholen van Tielt rond te trekken en leerlingen te bevragen over I.A. Wat volgde, waren nog tientallen nieuwe feiten, maar slechts enkelen durfden ook klacht in te dienen. "Die kerel is een vechtersbaas. Het was geld afgeven of slagen krijgen. Of zelfs erger", zegt Danny D. uit Meulebeke. "Mijn zoon E. begon hij te bedreigen en te bestelen toen hij pas 11 jaar oud was. Hij is nu 13 en gaat over zijn problemen nog steeds spreken met de psychiater. Ik ben zelfs bang dat hij het gedrag begint te kopiëren. E. heeft van I.A. zelfs ooit een fiets moeten stelen voor hem, onder bedreiging van een mes. Iedereen zegt hetzelfde: nu I.A. vastzit, haalt de schoolgaande jeugd opgelucht adem." I.A. riskeert nu een jaar cel, en werd gisteren hard aangepakt door de rechter.





Clown uithangen

Bij zijn arrestatie had hij een brede grijns. Hij wuifde naar de omstaanders.





"Ben je graag geboeid misschien?", sneerde de rechter. "Dan kan ik daarvoor zorgen. Ik kan je hier vijf jaar cel voor geven. Als je dan toch graag de clown wil uithangen, doe het dan in de cel. Als dat is wat je wil maken van je leven, mij goed." I.A. boog het hoofd en leek te snikken maar toen hij weg gevoerd werd verscheen toch weer een glimlach op zijn gezicht. "Ik vraag voor mijn cliënt de werkstraf", pleitte advocaat Mieke Byttebier. "Hij heeft een zware jeugd gehad en beseft dat hij verkeerd was. Al stel ik me toch wel vragen bij de werkwijze van de politie om in scholen langs te gaan om klachten te verzamelen." Vonnis op 6 maart.