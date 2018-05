"Laatste puzzelstukje werd je fataal" VRIENDEN EN FAMILIE NEMEN AFSCHEID VAN BJORN (28) OP ZIJN VERJAARDAG HANS VERBEKE

12 mei 2018

02u44 0 Tielt Zo'n 700 mensen hebben gisteren afscheid genomen van Bjorn De Vrieze, de slagerszoon uit Tielt die met een kruisboog werd vermoord door een liefdesrivaal. "Het leven lachte je toe", sprak de moeder van Bjorn. "Eén puzzelstukje ontbrak nog: het geluk van een eigen gezin."

Vader Hans, neef Maarten, drie vrienden en Stephanie, de ex-vriendin van Bjorn, droegen de sobere kist naar voren in aula De Aster, in Meulebeke. Flink wat vrienden in de zaal hadden een zwart-witte pet bij met het opschrift 'Bjorno', roepnaam van hun overleden kameraad. De kleine Thiago stak een kaars aan bij de kist van zijn dooppeter.





Zus Bieke was de eerste die het woord nam voor een persoonlijke getuigenis. "We hebben veel gebekvecht toen we klein waren maar als het er op aan kwam, trokken we aan hetzelfde zeel. Later zou jij de peter worden van mijn kinderen, dacht ik. Het is zo onwezenlijk, hier nu te moeten staan."





Annelies Mestdagh, collega van Bjorn in de slagerij, sprak over zijn verjaardag. "Een happy birthday, drie piepers en préparé op je boterham: zo zou de dag vandaag begonnen zijn. Zelfs al kwam je dikwijls eens te laat, we werkten heel goed samen. De drempel van de slagerij, die ik tot vorige week altijd blijgezind overschreed, is nu een dal geworden, bijna te diep om over te stappen. Alles herinnert aan jou."





Vader Hans sprak met bewondering over Bjorn. "Ik keek mateloos op naar jou, je kracht, je enthousiasme, je engagement. We knokten, met ons drieën, om een rol van betekenis te blijven spelen in de regionale detailhandel. Eén ding beloof ik je: zolang ik leef, zal ik alles doen om recht te laten geschieden."





Slechte thriller

Moeder Gudrun had het op haar beurt over "een slechte Hollywoodthriller die maar niet eindigt. Enig machogedrag was je niet vreemd, de jaren als jonge twintiger waren voor ons een beproeving. Op de spoeddienst in Tielt dook je nu en dan op: na een ongevalletje, een messteek of een hartstilstand, twee jaar geleden op Pasen. 'Moetje, ik ben verrezen, net als Jezus', lachte je toen. Maar je had intussen je draai gevonden. Eén puzzelstukje ontbrak nog en net dat is je fataal geworden. Jongen toch..."





De vrouw om wie het drama draait, was niet aanwezig tijdens de afscheidsdienst.





Foto's en filmpjes tussendoor gaven een goed beeld van de mens die Bjorn was. De muziek was goed gekozen. 'Wake Me Up When It's All Over', klonk het door de luidsprekers. Van Avicii, ook 28 toen hij vorige maand overleed. 'Highway To The Danger Zone', uit de film 'Top Gun', toen het ging over zijn passies: boksen, motorrijden, zijn nieuwe BMW waar hij zo trots op was. Het orgelpunt was voor Frank Sinatra, met 'I Did It My Way'. Op het lijf geschreven van Bjorn, zo leek het wel...