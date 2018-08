"Kinderen veranderen enorm bij dieren" LEERKRACHTEN STARTEN 'BEESTIGE' WORKSHOPS MET PONY'S, GEITJES,... SAM VANACKER

22 augustus 2018

02u38 0 Tielt Twee leerkrachten gaan van start met 'Bellebeestig': dierenworkshops voor kinderen op het terrein van freinetschool Het Reuzenhuis. Daar staan varken Maurice, kip Miranda en geitjesduo Lolly en Joske paraat. "Kinderen veranderen enorm als ze met dieren omgaan."

Isabelle Beke en Kathleen Lachat, twee leerkrachten van de freinetschool, hebben een hart voor dieren. Dankzij juf Isabelle beschikt de school al sinds 2009 over een minikinderboerderij, maar tot op heden konden enkel de kinderen van Het Reuzenhuis er gebruik van maken. Daar komt nu verandering in. "Straks kunnen ook kinderen van buiten de school komen genieten van het contact met de dieren", zegt Isabelle (43). "Al bijna tien jaar kom ik hier dagelijks met een groepje kinderen om de dieren te voederen en te verzorgen. Nog steeds sta ik ervan versteld hoe de kinderen veranderen als ze met dieren omgaan. Soms beginnen stille kinderen spontaan te praten tegen de geitjes, terwijl onrustige jongens juist rustiger worden. Kinderen hebben soms een muur om zich heen waar dieren veel makkelijker doorheen kunnen breken dan mensen."





In de klas staan de kinderen elke dag te springen om mee te gaan met Isabelle. Samen met de populariteit van het dierenparkje groeide ook het aantal dieren zelf gestaag. "De twee pony's zijn van mij, maar de meeste dieren zijn schenkingen van kennissen, ouders of sympathisanten. Op dit moment hebben we twee pony's, twee geitjes, een hangbuikvarkentje, drie konijnen en een paar kippen. En ik heb al een paar eendjes op het oog ook." Omdat ze al dat moois wou delen met de buitenwereld, stapte Isabelle naar de schooldirectie met een voorstel. "Die was onmiddellijk akkoord. 'Bellebeestig' werd geboren. De naam was snel gevonden. Mijn bijnaam hier is 'Belle'. En mijn vader noemde me vroeger altijd 'Belle B.'" Oorspronkelijk wou Isabelle workshops van anderhalf uur aanbieden, maar dankzij collega Kathleen Lachat werd dat uitgebreid naar drie uur.





Woensdag en zaterdag

Ze vinden op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag plaats. "We nemen elk zes kinderen onder onze hoede en terwijl het ene groepje bij de dieren is, maakt het andere knutselwerkjes met mij", pikt leerkracht plastische opvoeding Kathleen (43) in. "We werken volledig binnen het dierenthema en knutselen met spulletjes uit de natuur. Ten slotte spelen we Belle en ik met de hele groep samen een avonturenspel. Zo vullen we een volledige namiddag."





Losse inschrijvingen

"Omdat we ook beseffen dat veel kinderen op woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag al vaste activiteiten hebben, werken we bewust met losse inschrijvingen per sessie. Er kan een week op voorhand ingeschreven worden. Perfect voor als er eens geen muziekles is, dus."





Inschrijven voor de workshops, die op woensdag 5 september starten, kan via bellebeestig@gmail.com of op het gsm-nummer 0486/37.91.18. Meer info op de Facebookpagina of de site bellebeestig.blogspot.com.