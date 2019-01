“Kinderen moeten rookvrij kunnen opgroeien”: Acht West-Vlaamse ziekenhuizen gaan nieuwe uitdaging aan Sam Vanacker

28 januari 2019

12u13 0 Tielt Vertegenwoordigers van acht algemene ziekenhuizen uit West-Vlaanderen hebben maandagochtend het charter van ‘Generatie Rookvrij’ ondertekend.

‘Generatie Rookvrij’ is een campagne van de Vlaamse overheid met als doel alle kinderen die in 2019 geboren worden te laten opgroeien in een rookvrije omgeving. “Lokale besturen, organisaties en verenigingen kunnen daartoe bijdragen door plaatsen op het levenspad van kinderen rookvrij te maken”, legt Lien Vandenberghe van LOGO (Lokaal Gezondheidsoverleg) Midden West-Vlaanderen uit. “Denk aan crèches, speelterreinen, sportomgevingen en pretparken.”

Acht West-Vlaamse ziekenhuizen dragen nu ook hun steentje bij. Het gaat om AZ Sint-Lucas (Brugge), AZ West (Veurne), AZ Delta (Roeselare-Menen-Torhout), Sint-Andriesziekenhuis (Tielt), Sint-Jozefskliniek (Izegem), Jan Ypermanziekenhuis (Ieper), AZ Groeninge (Kortrijk) en O.L.V. Van Lourdes (Waregem). “Geen betere plaats om de aftrap van de eerste rookvrije generatie dan in de materniteit van een ziekenhuis”, vindt verpleegkundig directeur Matthys Samyn van het Sint-Andriesziekenhuis. “Goed begonnen is half gewonnen. Bovendien heeft een ziekenhuis een voorbeeldfunctie. Bij ons zijn overigens al lang geen rookruimtes meer.”

Jana Chanterie (35) en Tom Vandewiele (39) uit Wingene werden aangesteld als ambassadeurs van de campagne in onze provincie. Op 15 januari werden ze de trotse ouders van Suze Vandewiele. “Suze is een van de eerste kindjes die deel uitmaakt van de rookvrije generatie”, vertelt Jana. “Als leerkracht lichamelijke opvoeding vind ik gezond leven belangrijk en ik hoop dat mijn dochter volledig rookvrij kan opgroeien, in een samenleving waar niemand nog lijdt aan de gevolgen van roken of meeroken.”