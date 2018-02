"Ja, ons eerste album heet 'Album'" ROCKBAND 'DIRK.' HOUDT WEL VAN ABSURDE HUMOR VALENTIJN DUMOULEIN

10 februari 2018

02u37 0 Tielt Rockband 'dirk.' heeft een eerste langspeler klaar. De band heeft al een indrukwekkend parcours achter de rug en probeert nu door te stoten met een album dat 'Album' heet. Er zit ook een kleurboek bij. "We houden wel van absurde humor", lacht frontman Jelle Denturck.

Ooit maakte de Ingelmunsterse frontman Jelle Denturck vrolijke indiepop met Protection Patrol Pinkerton (PPP), de band waar ook gitarist Pieter-Willem Lauwers uit Oostrozebeke een verleden bij heeft. Ondertussen zijn die poppy riedels ingeruild voor het donkerdere alternatief 'dirk.', samen met gitarist Frederik Desmedt uit Tielt en drummer Robin Wille uit Izegem. "Beide muzikale projecten bestonden een tijdje naast elkaar, maar we merkten dat het verhaal van PPP ten einde liep en dat we met dirk. nog nieuwe muzikale horizonten konden verkennen", vertelt Jelle. "Tijdens enkele jamsessies merkten we dat onze stijl was veranderd. We hadden gewoon zin om lawaai te maken, het mocht er wat ruiger aan toe gaan."





Cartoons

Het resultaat liet niet lang op zich wachten. De band won in eigen streek eerst de Melkrock Rally, werd derde op het podium van Westtalent en haalde in 2016 brons binnen op Humo's legendarische Rock Rally. Een mooi parcours, heet dat dan. "Dat opende uiteraard wat deuren, maar op het eind van de dag willen we nog steeds zoveel mogelijk in eigen beheer doen", aldus Jelle. "Het geeft ons een soort artistieke vrijheid. Bij alle exemplaren van 'Album' zit bijvoorbeeld een kleurboek met artwork dat ik zelf heb getekend. Ik pen al langer cartoonversies van alle bandleden, gewoon omdat me dat wel leuk leek. We hebben niet graag bands die zichzelf veel te serieus nemen."





Kanker

Toch heeft de plaat iets zwaarmoedigs. "Ik schrijf liever over wat ik ken en in dat opzicht is het een persoonlijke plaat", vertelt Jelle. "Mijn moeder verloor vorig jaar de strijd tegen kanker en in de nasleep daarvan begon ik mezelf te verwaarlozen. Ik kwam nog zelden buiten, de brievenbus puilde uit van de post, ik at ongezond en dronk te veel. Er is daar veel van in ons album geslopen, al zou ik het zeker niet mijn verwerkingsplaat noemen."





Bij de plaat horen acht videoclips. "Elk nummer is op een andere locatie opgenomen, van V-Tex en boekenhuis Theoria in Kortrijk tot een turnzaal in Ingelmunster en een psychiatrisch ziekenhuis in Melle."





Op 16 februari speelt dirk. in de Charlatan in Gent en op 22 februari in de AB Club in Brussel. Deze zomer staan ze ook op enkele festivals.