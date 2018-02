"Het tij keren? We moeten realistisch zijn..." Kloosterzusters over een toekomst die er niet meer is SAM VANACKER & CHARLOTTE DEGEZELLE

10 februari 2018

02u32 0 Tielt Het aantal paters, broeders en zusters in Vlaanderen is de voorbije vijftien jaar gehalveerd, tot nog 6.197. Tachtig procent is ouder dan 75 jaar, vijftien procent zelfs ouder dan 90. Het kloosterleven staat dus op uitsterven, en dat beseffen ze ook bij de Zusters van Het Geloof. Ooit waren ze met ruim 700, nu nog met 162. Wij spraken met twee van hen: zuster Borgia (93) en zuster Els (47). "Sommigen geloven nog dat het tij zal keren, maar we moeten realistisch zijn."

Waar Vlaanderen in 2002 nog 13.963 religieuzen telde, waren dat er vorig jaar nog 6.197. Daarvan vind je er 162 bij de Zusters van Het Geloof, de grootste congregatie van onze provincie. Zuster Borgia wordt straks 94 jaar en is zo één van de liefst 37 negentigplussers binnen de congregatie, die opgericht werd in 1840. Ze was algemeen overste van 1969 tot 1984 en had toen 690 zusters onder haar vleugels. De jongste van het gezelschap is zuster Els (47). Sinds haar intrede in 1992 is er niemand meer bijgekomen. Een deel van het dagelijks bestuur werd intussen wel toevertrouwd aan leken, onder wie communicatie- en beleidscoördinator Marleen Devisch. Met hen gingen we rond de tafel zitten in het Tieltse klooster voor een goed gesprek.





De cijfers liegen er niet om: over pakweg

dertig jaar zijn er geen nonnetjes meer.

Zuster Borgia: "Toen ik algemeen overste werd, stonden ze nog in rijen voor de deur. Bijna 700 zusters hadden we, verdeeld over meer dan zestig bijhuizen. Als ik overal twee keer per jaar op bezoek kon gaan, was dat veel. Maar die tijd is voorbij. Nu wonen we nog met achttien zusters in het hoofdgebouw, en blijven er nog dertien bijhuizen over. Sommige zusters geloven dat het tij nog zal keren, maar we moeten realistisch zijn. Het einde zit eraan te komen. Nu komt het erop aan los te laten."





Zuster Els: "Ik zie ook wat er gebeurt. Veel zusters maken zich terecht zorgen. Waar we over dertig jaar staan, daar denk ik liever niet al te veel over na."





Hoe gaat het bestuur om met dit

toch wel sombere toekomstperspectief?

Marleen: "We kijken al lang niet meer naar de voordeur. Er is al even een consolidatiegolf bezig, waarbij we bijhuizen sluiten en zusters opnemen in andere huizen. Of, wanneer ze veel zorg nodig hebben, in een woonzorgcentrum. In zes van onze huizen staan leken aan het roer omdat we gewoon geen geschikte zusters meer hebben. Op dit moment hebben we nog zeven bijhuizen in Tielt, twee in Waregem, één in Wakken, één in Meulebeke en twee in Kortrijk - al sluiten we daar straks de gemeenschap in de Sint-Theresiaschool. De zes zusters die daar wonen, komen naar Tielt."





Hoe ver kan je blijven krimpen?

Marleen: Vorig jaar zijn twintig van onze zusters overleden. Dit jaar worden dat er zeker niet minder. Bovendien neemt de draagkracht van de groep af, wat het moeilijker maakt om bijvoorbeeld zusters met dementie op te vangen. In het centrum van Tielt hebben we drie gemeenschappen die vlak bij het ziekenhuis en het woonzorgcentrum zitten. Het lijkt me evident om die zo lang mogelijk te behouden."





De kans lijkt klein, maar wat als hier morgen een meisje aan de deur staat, met de wens om zuster te worden?

Zuster Borgia: "Ik kan niet spreken voor de overste, maar ik vermoed dat we haar zullen doorverwijzen naar een andere congregatie."





Marleen: "Ik denk dat er wat lichte paniek zou ontstaan. (lacht) Maar zuster Borgia heeft gelijk. We zouden haar weigeren. Ergens zou het zelfs onverantwoord zijn om een jong meisje zomaar in een groep van veel oudere zusters op te nemen."





Waarom loopt het aantal zusters

eigenlijk zo fel achteruit?

Is spiritualiteit niet iets van alle tijden?

Zuster Els: "Men zal altijd spiritualiteit en zingeving blijven zoeken, maar dat doet men tegenwoordig elders. We zijn altijd een congregatie van harde werkers geweest, met beide voeten in de maatschappij. Zo hebben we - al naargelang de nood - scholen, instellingen voor bijzondere jeugdzorg, ziekenhuizen en woonzorgcentra opgericht. Wie zich dus wil afzonderen van de maatschappij, is bij ons aan het verkeerde adres. We zijn geen louter contemplatieve orde, noch een slotklooster. Al hoor ik dat net die ordes wél nog nieuwe mensen aan de deur krijgen."





Zuster Borgia: "De wereld is individualistischer geworden - om niet te zeggen egoïstischer. En tegelijk is de wereld opengegaan. Vroeger ging je onder de kerktoren naar een katholieke school, zat je in een katholieke jeugdbeweging en las je een katholieke krant. In zowat elke familie was er wel iemand die voor priester studeerde. Werkelijk alles was doordrongen van de christelijke geest, maar dat is grotendeels weggevallen."





Marleen: "Mijn zus heeft drie zonen, die een christelijke opvoeding gekregen hebben. Ze hebben zingeving gezocht en gevonden. Niet onder de vleugels van de kerk, maar door zich sociaal te engageren. Zo zijn er volgens mij heel wat jongeren."





Zusters, het valt me op dat jullie allebei

erg nuchter naar de teloorgang

van het kloosterleven kijken.

Zuster Els: "Mensen moet je de keuze laten om hun leven in te vullen zoals ze dat zelf willen. Zo ik heb ik niets dan bewondering voor mensen die trouwen, kinderen krijgen en zich daar dan dag en nacht voor inzetten. Maar een gezinsleven is niet voor iedereen. Mijn leven staat in het teken van het geloof."





Zuster Borgia: "Op mijn leeftijd leef je met het vooruitzicht van de eeuwigheid. Het enige wat ik hoop, is dat de geest van onze congregatie verder blijft leven in al het goede werk dat we verricht hebben. Dat onze christelijke waarden behouden mogen blijven in onze scholen, in de bijzondere jeugdzorg, in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra. Ik geloof dat er leken zijn die vandaag nog steeds in zich dragen wat wij ook dragen. Je hebt het label van kloosterlinge niet nodig om je in te zetten voor je medemens."





Voor hun 175-jarige bestaan gaven de zusters een brochure uit, met reflecties en getuigenissen over verleden, heden en toekomst. De zwanenzang van de congregatie kost 6 euro en kan besteld worden bij zuster Rita Hereygers, Ruiseleedsesteenweg 42 in Tielt.