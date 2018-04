"Het kostuum aantrekken duurt 20 minuten" LIESBETH (36) WERKT 400 UUR AAN COSPLAYKOSTUUM VOOR FACTS SAM VANACKER

02u38 0 Tielt Over een opmerkelijke hobby gesproken. Liesbeth De Waele, laborante bij Vandemoortele en moeder van twee, trekt komend weekend naar nerdmekka FACTS in Gent, verkleed in een zelfgemaakt kostuum van superheld War Machine. Liesbeth stak ruim 400 uur werk in het pak.

Het wordt lang niet de eerste keer dat Liesbeth als cosplayer (voor de leken: cosplay is de verzamelnaam waarmee het verkleden in fictieve figuren aangeduid wordt) naar de razend populaire scifi-en fantasybeurs gaat. Eerder ging ze al als Batgirl, als Loki en als Qorra uit Tron. In dat laatste kostuum verwerkte ze vorig jaar maar liefst tien meter aan ledlampjes. Maar met haar outfit van War Machine gaat ze nog een stapje verder. "In april vorig jaar heb ik beslist om de lat nog wat hoger te leggen en de sidekick van Iron Man tot leven te brengen op FACTS", vertelt Liesbeth.





Het resultaat is in elk geval indrukwekkend. Alles aantrekken duurt minstens 20 minuten. "Ik schat dat ik er toch zo'n 400 uur ingestoken heb. Ik werkte meestal 's avonds, wanneer de kinderen in bed lagen. Op bepaalde momenten rook het hele huis naar verf. Zelfs toen we op reis waren was ik op dode momenten plannen aan het uittekenen." Via het internet zocht Liesbeth ontwerptekeningen en het grootste deel van het pak is gemaakt van EVA-foam (een soort flexibel piepschuim). Uit dat schuim sneed ze de onderdelen, die ze later beschilderde met autolak.





"Daarnaast kwam het er vooral op aan om te zoeken naar de juiste stukken en materialen voor de afwerking. En vooral om originele oplossingen te vinden voor problemen waarmee ik gaandeweg geconfronteerd werd. Zo gebruikte ik onder meer een oude stofzuigerbuis en een blikken potje voor het schoudergeweer, of NERF-pijltjes voor bepaalde verbindingsbouten."





Tien soorten lijm

"Tien soorten lijm heb ik erdoor gedraaid voor ik het juiste resultaat had. Af en toe heb ik er wat slaap voor gelaten, maar voor alles heb ik een oplossing gevonden. Ook voor de lichten was het even zoeken. In het borststuk zit een plafondspotje dat ik wat aangepast heb en de ogen lichten op dankzij ledjes net boven en onder de ooggaten. Erdoor kijken is niet evident, maar mijn man Stig gaat mee om me te begeleiden."





Ongetwijfeld wordt ze komend weekend voortdurend aangeklampt voor een foto. "Ik hoop vooral dat er niets misloopt of kapot gaat. En aangezien de gaten voor ogen en mond relatief klein zijn, zijn mijn zicht en mijn bewegingsvrijheid beperkt, al kan ik gelukkig het voorstuk van de helm af nemen als ik wat frisse lucht nodig heb. Er is ook een défilé van cosplayers gepland, maar ik twijfel nog of ik daar wel ga aan meedoen. Ik ben bang dat ik van het podium ga stuiken."