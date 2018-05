"Hard om Bjorn op zo'n manier te verliezen" ONTREDDERING NA KRUISBOOGMOORD IN SCHUIFERSKAPELLE HANS VERBEKE

03 mei 2018

02u49 0 Tielt Honderden mensen reageerden gisteren vol ongeloof toen het nieuws bekend-raakte dat de populaire slagerszoon Bjorn De Vrieze (28) aan z'n woning in Schuiferskapelle was vermoord. Aanleiding voor het drama is een liefdeshistorie. Gisteravond legden vrienden bloemen neer op de plek van het drama.

Rita Dinneweth, die op de Drie Wilgen in Schuiferskapelle al sinds jaar en dag rechtover de huurwoning van Bjorn De Vrieze woont, was er gisterenvoormiddag nog altijd niet goed van.





"Rond half twee kwam hier iemand van een beveiligingsfirma aanbellen", vertelt de 58-jarige vrouw. "Hij vroeg me of ik iets had opgemerkt, van een gevecht. Ik begreep het niet goed. Heel kort nadien arriveerden hier ook enkele politiecombi's. Met getrokken wapen renden de agenten de woning binnen, luidkeels roepend dat ze eraan kwamen. De ziekenwagen arriveerde, een mug-team ook. Het was hier een chaos van jewelste."





Het duurde nog een tijd voor de vrouw te weten kwam dat haar overbuur was overleden. "Tussen twaalf uur en half één, vertelde de politie me. Ik schrok, toen ik dat hoorde. Kort na half één ben ik immers op straat Ciske gaan zoeken, mijn hondje. Hij was weggelopen toen ik even naar het kippenhok ging. Voor hetzelfde geld had ik oog in oog met de dader gestaan."





Deed geen vlieg kwaad

Rita kan het nauwelijks vatten. "Bjorn deed geen vlieg kwaad", zegt ze. "Hij woonde hier sinds een jaar of vijf. Eerst met zijn vriendin, die bij de politie werkt. Maar een jaar of twee geleden liep de relatie spaak en vertrok zij weer. Hij bleef. Nadien waren er nog heel kort twee vriendinnetjes, als ik me goed herinner. Bjorn was altijd vriendelijk, stond open voor een praatje. De jongste tijd ging hij minder uit op vrijdag- en zaterdagavond, dat was me wel opgevallen."





De moord op de 28-jarige slagerszoon was niet alleen het gesprek van de dag in de rustige straat, ook in en rond Tielt werd haast over niks anders gepraat. "Kan ook moeilijk anders", zegt Gunther Baele (34), een goeie vriend van het slachtoffer. "Bjorn werd op handen gedragen in Tielt. Hij was vele jaren barman in de Cirque Central en het stond in de sterren geschreven dat hij ooit de slagerij van z'n vader zou overnemen. Bjorn was niet bang om de handen uit de mouwen te steken. Hij werkte hard en veel, daardoor kon hij zich ook iets meer permitteren. Zoals de BMW 4 Gran coupé die hij anderhalve maand geleden kocht, en zijn sportieve motorfiets."





Altijd enthousiast

Ook in politieke hoek komt het overlijden van de slagerszoon hard aan. "Bjorn zou in oktober bij ons voor het eerst op de kartellijst staan voor de gemeenteraadsverkiezingen", zegt Johan Rosseel, voorzitter van Open Vld in Tielt. "We kennen hem als goedlachs, joviaal en altijd enthousiast. Afgelopen weekend werkte hij zich uit de naad tijdens een bingoavond in Schuiferskapelle. Maandagavond, luttele uren voor zijn dood, was hij nog aanwezig op een kleine vergadering waar de afrekening van de bingoavond gebeurde. Bjorn was ook iemand met visie, die beslist iets had kunnen bijdragen aan ons politiek project." Zo'n 150 vrienden en kennissen namen gisteravond deel aan een indrukwekkend eerbetoon voor Bjorn. Ze legden bloemen neer en staken kaarsen aan, bij de voordeur waar de slagerszoon de dood vond. Ook zijn ouders waren daarbij aanwezig. "Het is hard hier te moeten staan maar het doet deugd te zien dat zovelen Bjorn graag zien", reageerde vader Hans De Vrieze kort.