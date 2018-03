"Glaasje water drinken uit de uitlaat? Kan perfect" 15 maart 2018

Directeur van European Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking Bart Biebuyck gaf gisteren een woordje uitleg over waterstoftechnologie in de Shamrock. Hij liet aanwezigen ook een slokje water nemen uit de uitlaat.





Het doel van het bezoek was om ondernemers te wijzen op de voordelen van de nieuwe technologie. "In ons land rijden er nu zo'n twintig particuliere wagens rond op waterstof. Vlaanderen ambieert twintig waterstoftankstations tegen 2020", aldus Bart Biebuyck. Ook de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) trekt intussen mee aan die kar. "Zo hebben we plannen om in de haven van Zeebrugge een waterstofstation te bouwen voor vrachtwagens én schepen, terwijl we ook plannen hebben voor het busvervoer in de Westhoek", weet zegt voorzitter Jean De Bethune. (SVR)