'Gildhof dit najaar heropenen is onrealistisch' 09 juni 2018

Volgens oppositiepartij CD&V is de vooropgestelde timing voor de heropening van cultuurcentrum Gildhof compleet onrealistisch. De tweede fase van de renovatiewerken (de ruwbouw en de afwerking) moet eigenlijk al op 17 september klaar zijn, de derde en vierde fase (ventilatie en theatertechnieken) moeten half oktober af zijn. In een eerste ronde meldde zich slechts één aannemer, die ook nog eens dertig procent meer vraagt dan geschat. "Geen enkele aannemer kan op zo'n termijn een dossier opmaken en starten met werken," zegt raadslid Hilde Decoene (CD&V). In de hoop alsnog zo snel mogelijk een aannemer te vinden en om de kosten te drukken, heeft het stadsbestuur inmiddels het bestek afgeslankt. Decoene was niet mals voor de schepen. "Ofwel was het eerste bestek veel te uitgebreid, ofwel zitten we straks met een onafgewerkte zaal. Het valt trouwens op dat er een pauze in de werken zit begin oktober voor een openingsevent. Niets meer of minder dan een verkiezingsshowtje dat opnieuw tijd en geld zal kosten." (SVR)