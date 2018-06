"Gekoelde drankjes in de kruiwagen" CULTUURSEIZOEN GILDHOF VOORGESTELD OP WERF SCHOUWBURGZAAL SAM VANACKER

21 juni 2018

02u28 0 Tielt De directie en het personeel van cultuurcentrum Gildhof kwamen origineel uit de hoek met de langverwachte voorstelling van het nieuwe seizoen. Op de werf van de schouwburgzaal kregen alle bezoekers een volle boterhamdoos en een nieuw programmaboekje toegestopt. De helm en veiligheidsschoenen waren optioneel.

Na bijna drie jaar sluiting is de voorstelling van het nieuwe cultuurseizoen in het Gildhof niets minder dan een hoogdag voor het culturele leven in Tielt, ook al gebeurde dat in een aparte setting. De onafgewerkte zaal ligt vol werkmateriaal en de wanden zijn nog kaal, maar de vloer voor de tribune is af en op het podium liggen nieuwe planken. De directie besloot van de nood een deugd te maken en stelde het programma voor met helmen op, terwijl ze aan de bezoekers brooddozen uitdeelde met boterhammen met hoofdvlees. "Voor gekoelde drankjes moet u in de kruiwagen zijn, meneer."





"Als er geen rampen meer gebeuren, vindt ons openingsweekend plaats op 25, 26 en 27 januari 2019", zegt artistiek directeur Rik Demoen. "Maandag nog heb ik samen gezeten met de mensen van CBAM (het architecten- en adviesbureau dat de herinrichting voor zijn rekening neemt, nvdr) en alles zit op schema. Plankgas is de naam van een nieuw jongerenfestival dat we samen met Theater Malpertuis organiseren, maar plankgas is ook de modus waarin we ons nu bevinden."





Twee delen

Het aanstaande cultuurseizoen valt wel in twee delen uiteen. "Voor het eerste deel - de periode tot eind januari - blijven we sterk leunen op onze collega's van Theater Malpertuis. Voor vier dagen kunnen we gelukkig ook terecht in de Europahal, waar de nieuwe tribune toch veel mogelijkheden biedt. Eind januari zitten we dan op kruissnelheid. Door de lange onzekerheid zijn we pas laat kunnen beginnen aan het programma, maar toch zijn we erin geslaagd een paar mooie namen te strikken", gaat Demoen verder.





Jeugdfilmfestival

"Zo staan Els Dottermans, Yevgueni en Mich Walschaerts op de planken tijdens ons openingsweekend, terwijl we later op het jaar ook Bruno Vanden Broucke, Tom Van Dyck, Bob De Moor, Karlijn Sileghem, Mauro Pavlowski en Tom Lanoye mogen verwelkomen. De muziekliefhebber komt dan weer aan zijn trekken met Waar is Ken?, Nordmann en Woodschock. Begijn Le Bleu, Walter Baele, Xander De Rijcke, De Frivole Framboos en Henk Rijckaert zorgen voor de humor. Voor het jonge volk zijn er familievoorstellingen, festival Plankgas en de voorstellingen van de Jonge Leeuwen. Nieuw is dat we onder de noemer Oskar voor het eerst een jeugdfilmfestival organiseren op 3 maart. Alle Tieltse scholen hebben al toegezegd."





De nieuwe seizoensbrochure en het vormingsaanbod van Gildhof zijn gratis te bestellen op 051/42.82.20 of via reservatiedienst.gildhof@tielt.be.