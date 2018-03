"Eng, maar babykalfje was wel érg schattig" KINDEREN OP BOERDERIJKLASSEN ZIEN KOE KALVEREN VALENTIJN DUMOULEIN;SAM VANACKER

02u28 0 Tielt Twintig kinderen van basisschool 't Nieuwland zagen gisteren een kalfje geboren worden in 't Calcoenhof. "Sommigen droomden meteen luidop over een carrière als veearts ", vertelt zaakvoerder Kristof De Fauw.

De kinderen van klas 5A fietsten vorige week onder leiding van leerkracht Matthias Allegaert voor het eerst naar 't Calcoenhof, om - compleet met laarsjes en overall - het echte landbouwersleven leren kennen.





Ze geven onder meer de koeien en varkens te eten, planten een moestuintje aan of mesten de stallen uit. Dat doen ze tien voormiddagen lang in het kader van School@platteland, een nieuw project van hogeschool Vives in samenwerking met expertisecentrum Inagro. De activiteiten worden telkens op voorhand tussen de leerkracht en de landbouwer bepaald.





Keizersnede

Wat de kinderen gisteren te zien kregen, stond echter niet op de dagplanning. "Een van onze vleeskoeien stond op het punt om te kalveren", legt Sandra Renthergem uit. Samen met haar echtgenoot Kristof De Fauw baat zij 't Caloenhof uit. "De veearts besliste om een keizersnede uit te voeren en we hadden het geluk dat hij langskwam op het moment dat de kinderen hier waren. Niet voor gevoelige zielen? Er zitten hier al een paar kinderen tussen die me vertellen dat ze later veearts willen worden."





Met ogen als schoteltjes keken de kinderen toe hoe de veearts het kersverse kalfje uit de buik van z'n moeder trok en op het stro legde. Ook Franz De Fauw, de vader van zaakvoerder Kristof, was bij de geboorte van het kalf aanwezig. "In onze tijd hadden we vaak meer miserie met de helpers dan met het kalf zelf", zegt hij. "Vaak werden er bij zo'n geboorte buren of vrienden bijgehaald om te helpen en het is nog gebeurd dat iemand flauwviel."





Ervaring rijker

Maar de kinderen blijken taaie rakkers. Sommigen zagen achteraf wat bleekjes, maar stuk voor stuk zijn ze een ervaring rijker. "Eerst vond ik het nogal eng", getuigt Jozefien Maes (10). "Dat er bloed en water uit de buik viel, vond ik eerlijk gezegd vies. Maar het babykalfje is wel echt schattig. Heel tof dat we dat in het echt gezien hebben", besluit ze.





"De kinderen leren hier enorm veel bij. Niet alleen qua activiteit, maar al werkend passen we ook de dingen toe die we in klas geleerd hebben. Zo berekenen we bijvoorbeeld de omtrek en de oppervlakte van een stuk grond. Anderzijds leer ik zelf ook enorm veel bij. Ik wist helemaal niets van het boerenleven", geeft leerkracht Matthias Allegaert toe.