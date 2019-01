‘De Zesse’ helemaal klaar voor après-ski party Sam Vanacker

17 januari 2019

16u51 9 Tielt ‘De Zesse’, het collectief van zes Tieltse horecazaken op en rond de markt, is helemaal klaar voor hun allereerste evenement op 2 februari. “Aan enthousiasme geen gebrek. Nu alleen hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn.”

Op zaterdag 2 februari steken Charlie’s, Piadza, Ter Halle, De Gouden Pluim, Markt 4 en Pièce Unique de handen stevig uit de mouwen. Die dag wordt er op straat tussen Ter Halle en Piadza een grote tent van dertig op tien meter opgetrokken voor een overdekte après-ski party. De Zesse voorzien aan de ene kant een lange toog, terwijl aan de andere kant verschillende chaletjes komen waar schnaps, andere dranken of winterse hapjes geserveerd worden, volledig in après ski-stijl. Radio Topkaas komt plaatjes draaien.

“Hoeveel volk we verwachten? Dat is moeilijk in te schatten aangezien de ingang gratis is. Maar we kunnen in elk geval massaal veel volk aan en we mikken op een heel breed publiek. Laat ons zeggen dat we vooral de ‘rijpere jeugd’ verwachten. Bovendien hebben we heel veel positieve reacties gekregen op ons initiatief”, vertelt Valerie Braekevelt. “Ook het feit dat het weer niet echt mee zat tijdens de kerstmarkt, zal mogelijk een effect hebben. Nu alleen hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn. Met de motivatie zit het in elk geval goed.”

De Zesse proberen bewust de verkeershinder zo beperkt mogelijk te houden. Vanuit de Bruggestraat en de Kortrijkstraat zal het verkeer op zaterdag tijdelijk linksaf moeten. Zondagmorgen vanaf 6 uur kan iedereen weer over de Markt rijden. De après-ski party start om 19 uur en duurt tot 2 uur.