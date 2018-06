"De botsing vermijden, was onmogelijk" BIO-INGENIEUR (24) STERFT NA FRONTALE KLAP TEGEN VRACHTWAGEN HANS VERBEKE LIEVEN SAMYN

15 juni 2018

02u49 0 Tielt Een zwaar ongeval op de Ruiseleedsesteenweg in Tielt heeft gisteren het leven gekost aan Cédric De Batselier uit Ardooie. Allicht toen hij bezig was met z'n gsm week de 24-jarige bio-ingenieur af van zijn rijvak. Een Roemeense trucker die uit de andere richting kwam, kon een botsing niet vermijden. Cédric had geen schijn van kans, hij stierf ter plaatse.

Hij woonde sinds enkele maanden met zijn vriendin in Edegem (bij Antwerpen) maar bio-ingenieur Cédric De Batselier was eigenlijk nog altijd Ardooienaar in hart en nieren. Hij reed ook in de richting van het dorp waar hij opgroeide toen gisteren om 14.50 uur het noodlot toesloeg. Trucker Leander Debouvere (25) uit Ruiselede zag het gebeuren van op de eerste rij. "Voor mij reed een vrachtwagen die geladen was met een container", vertelt de man. "Uit de richting van Aalter zag ik een personenwagen afkomen die vrij traag naar links uitweek. Ik dacht nog dat het een moment van verstrooidheid was dat snel gecorrigeerd zou worden, maar dat gebeurde niet. Op dat moment heb ik alles dichtgegooid." Leander kon nipt op tijd stoppen zonder brokken te maken. "Mijn voorganger kon dat niet", zegt hij. "Hij stampte hard op z'n rem en week uit naar rechts. Hij kwam zelfs met z'n rechterwielen op de groene berm terecht tussen de rijbaan en het fietspad. Maar de botsing vermijden, was onmogelijk. De klap gebeurde voor mijn ogen. Het was verschrikkelijk, niet met woorden te beschrijven."





De Ford van Cédric botste frontaal tegen de trekker van de Roemeense chauffeur. Door de klap belandde de vrachtwagen links van de weg in de berm. De verhakkelde personenwagen werd tegen een boom gekatapulteerd. "Ik ben snel uitgestapt en naar het wrak gelopen", vertelt Leander. "Maar het was onmiddellijk duidelijk dat alle hulp te laat kwam."





Door het ongeval was de Ruiseleedsesteenweg in de ruime omgeving van 't Gelove enkele uren afgesloten voor alle verkeer. Volgens de Roemeense trucker is het drama te wijten aan het feit dat Cédric bezig was met zijn gsm en daardoor zijn aandacht onvoldoende op de rijweg hield. Vermoed wordt dat de man op weg was naar Ardooie, waar hij samen met zijn broer Benoît (18) opgroeide in het gezin van Geert en Isabelle Vandenweghe, beiden 50. Het echtpaar is bekend in Ardooie. Mama Isabelle runt in de Stationsstraat een apotheek, papa Geert is secretaris van KVC Ardooie, de club waar Cédric ook flink wat jaren voetbalde. "We zijn in diepe rouw", zegt voorzitter Marc Cappelle. "Dit nieuws komt als een donderslag bij heldere hemel. Cédric zal enorm gemist worden. Hij kon niet alleen goed met de bal uit de voeten maar ook als scheidsrechter had hij kwaliteiten."