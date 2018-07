'Boemelkar' entertaint kinderen 17 juli 2018

02u33 0

Deze zomer doen twee animatoren met een kar vol speeltuigen Tielt en deelgemeenten aan. Kinderen tussen 6 en 12 jaar uit de buurt kunnen er gratis terecht, telkens tussen 13.30 en 16.30 uur. Op 6 augustus staat de 'Boemelkar' aan Ten Broucken in Kanegem, op 7 augustus is de kar te vinden in de Magdalena Huysstraat, op 8 augustus op de Drie Wilgen in Schuiferskapelle, op 9 augustus aan het OC in Aarsele en op 10 augustus is het Patersbos aan de beurt. Inschrijven hoeft niet en de kinderen kunnen komen en gaan wanneer ze willen. (SVR)