"Appels gewoon doorverkocht in winkel verderop" PROVINCIALE LANDBOUWKAMER LANCEERT CAMPAGNE TEGEN 'MOESKOPPERIJ' SAM VANACKER BIEKE CORNILLIE

01 juni 2018

02u33 0 Tielt De provincie West-Vlaanderen trekt ten strijde tegen moeskopperij. Moes... wat? Moeskoppen is het stelen van gewassen op velden. Een plaag waar tal van West-Vlaamse boeren last van blijken te hebben.

Een horde fietsers die het langs een lekker ruikend aardbeienveld niet kan weerstaan om even te stoppen en te proeven of een stel kwajongens dat wat kolven van een maïsveld gaat trekken. Maar evengoed mensen met kwadere bedoelingen, die hele bakken bloemkolen van een veld snijden om die doodleuk te verkopen voor eigen rekening. In West-Vlaanderen zijn ze het beu, die moeskopperij, zoals dat stelen van groenten en fruit van de akker met een algemene term heet.





'Jantje zag eens pruimen hangen. O! Als eieren zo groot.' Met dat stokoude kinderliedje in het achterhoofd besliste de Provinciale Landbouwkamer om ten strijde te trekken tegen dat soort diefstallen.





Verkoop aan boer zelf

'Onze producten zijn te koop, ga er niet mee op de loop', luidt de slogan die binnenkort op de bordjes langs in totaal 300 West-Vlaamse velden zal staan. Absolute cijfers over de totale omvang van het probleem zijn er niet, maar er zijn wel tal van verhalen die aantonen hoe hardnekkig de boeren met moeskopperij te kampen hebben. "Zo werden er bij een fruitteler 's nachts eens tientallen zakken met appels gestolen", vertelt tuinbouwconsulente Stefanie Verbeke. "Bleek dat de dader die nadien gewoon verkocht in een winkeltje wat verderop. Of een bloemkoolkweker zag op zijn akker plots een man van zijn gewassen trekken. Die boer is daarop afgestapt om te vragen of hij een bloemkool mocht kopen. De dief antwoordde doodleuk dat hij hem met veel plezier zo eentje wilde verkopen."





Ook aardbeienteler Koen Verhoest (54) ging al in de achtervolging. "Iemand die bij ons aan de deur had gebeld, vertelde me terloops dat het toch straf was, "dat er zo laat nog mensen in de serre aan het werk waren". Mijn zoon en ik zijn naar buiten gelopen en zagen nog net twee jongens wegrennen met een bak aardbeien. Wij erachteraan. Bijna vijf kilometer verder had ik een van de twee bij zijn kraag. Hij was volledig uitgeput in een gracht gesukkeld met mijn aardbeien."





De campagneborden zullen op de meest diefstalgevoelige velden komen. Landbouwers die er te vaak last van hebben, kunnen zelf een bord ophalen.





Aardbeien

"De groenten of fruit die het meeste in trek zijn bij dieven, kwajongens en hongerige voorbijgangers, zijn aardbeien", zegt Hans Mommerency van de Boerenbond. De fruitteelt in het algemeen blijkt er veel last van te hebben. Al leert navraag dat het in de provincie Limburg, waar veel boomgaarden zijn, al bij al wel meevalt. Hoe dan ook moeten mensen leren van de gewassen te blijven. Jantje liet de pruimen per slot van rekening uiteindelijk toch ook hangen, niet?"