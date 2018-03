"Als Yves Lampaert je vraagt, zeg je geen nee" LINDE MERCKPOEL LUNCHT MET WINNAAR DWARS DOOR VLAANDEREN VALENTIJN DUMOULEIN &

30 maart 2018

02u34 0 Tielt Yves Lampaert, de man die woensdag Dwars door Vlaanderen won, nodigde gisterenochtend op de nationale radio spontaan StuBru-gezicht Linde Merckpoel uit om samen met zijn trainingsmaats een spaghetti te gaan eten in de Carlito in Tielt. De presentatrice ging met veel plezier in op het aanbod.

"Als de winnaar van Dwars door Vlaanderen je dat vraagt, dan zeg je geen nee", vertelt Linde, die speciaal voor 'Yves'ke' helemaal van Brussel naar Tielt reed. Samen met de mannen van proftrainingsgroep De Melkerie gaat ze rond de tafel zitten in de bomvolle Tieltse wielerkroeg. Behalve Yves Lampaert zijn ook Stijn Steels, Bert Van Lerberghe, Tim Declercq, Jonas Rickaert en Pieter Vanspeybrouck erbij. Allemaal krijgen ze onder ruime persbelangstelling een flink bord spaghetti voorgeschoteld. "Tot zover het plan om eens op ons gemak een spaghetti te komen eten", lacht Van Lerberghe.





Linde legt uit dat ze de renners heeft leren kennen tijdens het afscheidsfeest van Tom Boonen. "Op die maffe nacht ben ik meter geworden van de Melkers en sindsdien volg ik hen op de voet. Vandaag heeft dat meterschap me tot hier gebracht. Het is mijn eerste keer in Tielt. Supertof café trouwens. Je ziet dat de koers hier echt lééft. Het blijkt ook wel bekend te staan om de spaghetti, want na de uitzending hebben we nog heel wat berichten gekregen van luisteraars die zweerden dat de spaghetti hier echt de moeite was en dat ik er geen spijt van zou krijgen. Ik zat al meteen met een hongertje", aldus Linde.





"Mijn telefoon ontplofte na die aankondiging", zegt uitbater Lode Bogaert. "We hadden al bijna een full house vandaag, ook al omdat we vanaf volgende week even met verlof zijn, maar ik heb nog plaats gevonden voor één extra groepje mensen. Op de andere telefoontjes en berichtjes heb ik moeten reageren dat we volzet waren. Sowieso is de publiciteit uiteraard heel mooi meegenomen. De mannen van De Melkerie komen hier regelmatig eens langs, ook omdat Tielt centraal ligt tussen hun verschillende woonplaatsen. Ooit heb ik hen gezegd dat ik trakteer op een grote spaghetti telkens als ze winnen en die belofte geldt nog steeds. Yves heeft er overigens nog eentje te goed, dus hij krijgt een dubbele grote."





Traditie

De sfeer zat er alvast goed in gisteren bij de zes wielrenners. "We wisselen koerservaringen uit en maken samen graag wat plezier als we tijdens de trainingen halt houden", verwoordt Yves Lampaert het. "En een spaghetti bij Lode is stilaan een traditie aan het worden. Kan geen kwaad om allemaal wat krachten op te doen voor zondag, niet?"