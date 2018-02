"Alleen jammer dat de waterleiding bevroren is" DRIE VRIJE PLAATSEN IN FREINETSCHOOL: OUDERS KAMPEREN WEEK IN TREINWAGON SAM VANACKER

27 februari 2018

Drie ouders kamperen in een oude treinwagon op het terrein van freinetschool Het Reuzenhuis in Tielt. Twee van hen zitten er al sinds donderdagavond, de derde kwam vrijdagochtend langs en besliste meteen te blijven. Hun kinderen inschrijven, kan pas donderdagochtend om 7 uur. Maar dat lijken ze helemaal niet erg te vinden.

Het is geen toeval dat de kamperende ouders met drie zijn. "Er waren in totaal 21 plaatsen beschikbaar, maar we zitten met uitzonderlijk veel broertjes en zusjes die straks starten, waardoor er maar drie vrije plaatsjes zijn", legt schoolcoördinator Annick Vermote uit. "Donderdag hebben we een mail uitgestuurd naar de geïnteresseerde ouders, waarbij we vermeldden dat onze ingerichte treinwagon (de wagon wordt normaal als stille ruimte gebruikt en beschikt over een leefruimte, een keukentje en een kamer met plaats voor twee veldbedden, red.) ter beschikking stond voor eventuele wachtenden. De avond zelf nog zaten er twee ouders in." Een primeur, want het is de eerste keer dat er ouders kamperen aan een Tieltse school.





Wachtlijst

De eersten waren Isabel Tallir en Jens Vandenberghe, respectievelijk de ouders van Jasper (2) en Lou (2). Angelique Deserrano, de mama van Aimé (2), kwam er vrijdagochtend bij. "Ik had geen flauw idee hoe lang op voorhand er hier zou gekampeerd worden en eigenlijk wou ik gewoon eens kijken waar die wagon stond", zegt Angelique, die helemaal van Aalter komt. "Toen ik zag dat er al twee man in zat, heb ik mijn man verwittigd dat ik niet meer naar huis zou komen. Dat was een goede beslissing, want een uur na dat telefoontje stond hier al een vierde ouder. Die man is terug naar huis gegaan toen hij zag dat we al met drie waren. Om op de wachtlijst terecht te komen, is kamperen toch een brug te ver."





De drie kunnen het inmiddels uitstekend met elkaar vinden en hebben de treinwagon zelfs al heringericht. "De eerste nacht was het erg koud. We hebben wel verwarming, maar de kou komt door de vloer en door de kieren van de vensters binnen. De school heeft ons enkele tapijten geleend en met wat kussens hebben we de kieren opgestopt. Tegen de toegangsdeur zetten we een matras. Vrienden en familie komen ons aflossen terwijl we ons gaan douchen, of ze komen eten brengen. Dankzij Isabel hebben we nu zelfs een microgolfoven. Alleen jammer dat onze waterleiding bevroren is, maar de klusjesman van de school doet zijn best om dat te verhelpen."





Filosoferen

"'s Avonds spelen we gezelschapsspelletjes of lezen we wat, maar we praten vooral met elkaar. Zaterdagavond zijn enkele vrienden over de vloer gekomen en we hebben zitten vertellen en filosoferen tot ver na middernacht", vult Isabel aan. Zij woont op amper tweehonderd meter van de school. "Het klikt goed tussen ons en het is voortdurend een komen en gaan van vrienden en familie. En iedereen heeft altijd wel iets bij om te eten of te drinken. Ik zal zelfs bijgekomen zijn na dit avontuur. Dit zal vreemd klinken, maar in de drie dagen dat ik hier zit, heb ik meer mensen leren kennen dan in de vijf jaar dat ik in Tielt woon."





Thuis

"Het is een hele belevenis, maar we hebben het echt wel getroffen met elkaar", vult Angelique aan. "Aan de andere kant verbaast het me niet dat we goed overeenkomen, want alle drie staan we volledig achter de ideologie van de school. Onze gedachten liggen in dezelfde lijn, zeg maar. Afgelopen zondag hebben we hier samen buiten gespeeld met onze kinderen en ook zij kunnen het uitstekend met elkaar vinden. Ze voelen zich hier zelfs al een beetje thuis."