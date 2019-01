Zelfgebouwde website verzamelt 2.200 links Tom Van de Weyer

17 januari 2019

18u10 0 Tielt-Winge Paul Swinnen uit Tielt-Winge bouwt al vijf jaar aan zijn website Voordeelsites.be. “Intussen heb ik mijn aanbod uitgebreid tot 2.200 unieke links naar sites, blogs en apps.”

Swinnen noemt zich een ‘informatiekeling’, iemand die gedreven bezig is met informatie verzamelen en delen met anderen. “Je kan je voordeel halen uit de site. Als gebruiker hoef je zelf niet meer op zoek te gaan in de enorme poel van het internet. Ik lever de links naar praktische websites over hoe je bijvoorbeeld op alle mogelijke manieren kan besparen.”

“De site is opgebouwd uit verschillende hoofdthema’s van waaruit je kan doorklikken. Ze bestrijken zowat alle levensfases, of je nu een kind krijgt of een huis koopt. Ik zet ook geregeld actuele onderwerpen in de lijst, zoals bij het WK voetbal. Een bijzonder thema dat aandacht verdient is eenzaamheid. Ik probeer eenzame mensen uit hun isolement te halen door te verwijzen naar verschillende activiteiten.”

“Er kruipt behoorlijk wat opzoekwerk in. Wekelijks plaats ik updates en haal verouderde links weg. Ik doe dit als hobby, dus zet ik geen betalende reclame op de site. www.voordeelsites.be bereikt 100 unieke bezoekers per dag.”