Winkeldief op heterdaad betrapt Kristien Bollen

14 maart 2019

18u08 0

In de Aldi aan het Gouden Kruispunt in Sint-joris-Winge betrapte personeel deze voormiddag rond 10.40 uur een winkeldief op heterdaad. Een 27-jarige man had een elektrische tandenborstel en lader uit de verpakking gehaald. De lege doos plaatste hij terug in het winkelrek en de goederen verstopte hij tussen enkele etenswaren die hij wilde aankopen. Toen men de man staande hield, bekende hij de feiten. De politie werd er bij gehaald.