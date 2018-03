Werken Wingerpark starten pas in april AFBRAAK OUDE PANDEN IS MET TWEE MAANDEN UITGESTELD TOM VAN DE WEYER

07 maart 2018

02u56 0 Tielt-Winge Het nieuwbouwproject Wingerpark start begin april. De afbraakwerken van de rij oude panden was voorzien in februari, maar is twee maanden uitgesteld. "Eén bewoonster, een oudere dame, krijgt tot 1 april de tijd om haar verhuis te regelen", zegt Will Heerinckx van Grondig Projectbouw. "Tien van de toekomstige appartementen zijn inmiddels al verkocht."

De dorpskern van Sint-Joris-Winge krijgt binnenkort een heel nieuw uitzicht. Langs de Leuvensteenweg, tussen de Sint-Joriskerk en de Wingerstraat, komen acht woonblokken voor 56 appartementen, een ondergrondse parking en halfondergrondse supermarkt. Een reeks panden ruimt hiervoor baan.





Het volkscafé Sint-Jozef sloot in februari, net als bouwmaterialen Tielens, waarvan de eigenaar met pensioen gaat. De sloop zou in februari starten. "We hebben een bewoonster nog even de tijd gegeven om te verhuizen", zegt Heerinckx. "Pas in april beginnen we eraan."





Zodra de zes panden zijn platgelegd, wordt achter de site 20.000 kubieke meter grond uitgegraven voor een ondergrondse parking van twee etages. De parking biedt plaats aan de bewoners. De supermarkt, die gebouwd wordt in de etage -1 krijgt ook een ondergrondse parking voor 64 wagens.





Van de toekomstige woonunits zullen zes penthouses vier bouwlagen hebben.





"Deze hoogte hebben we uitzonderlijk toegestaan op aanraden van de bouwheer om de vereiste capaciteit te halen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Agnes Van de Gaer (Open Vld). Achter de woonblokken komt een klein park, dat aansluit bij het natuurgebied. Wie dit parkje gaat beheren is niet geheel duidelijk. Volgens Van de Gaer hoort het bij het bouwproject en komt het onder de hoede van de ontwikkelaar.





Twee gebouwen blijven

Twee gebouwen op de hoek blijven staan. Notaris Lerut en electrozaak Staes-Willems besloten hun pand niet te verkopen aan Grondig Projectbouw.





"We hopen dat zij in de toekomst alsnog meegaan en de bouwstijl van het Wingerpark kan worden doorgetrokken", zegt Van de Gaer. "Aan de andere kant van de kerk zijn het café Onder de Toren en de twee aanpalende huizen inmiddels ook verkocht. We weten nog niet wat hier precies de plannen zijn."





Voltooid in 2020

De wooneenheden van het Wingerpark zijn sinds vorige week te koop. Waar Tielens was gevestigd, heeft makelaar Jes Vastgoed tijdelijk een immokantoor ingericht. 10 van de 56 appartementen zijn al verkocht, vooral aan de westzijde. Eind 2019 zouden de eerste appartementen klaar zijn voor de nieuwe eigenaars. Naargelang de verkoop vordert zal het hele Wingerpark voltooid zijn in de loop van 2020. Vrijdag 15 maart om 19 uur wordt het project voorgesteld in de Winge Golf & Country Club.