Waterleiding springt voor 7de keer BEWONERS HAKSBERGSTRAAT ZIJN OVERLAST MEER DAN BEU TOM VAN DE WEYER ANDREAS DE PRYCKER

09 april 2018

02u38 0 Tielt-Winge Voor de zevende keer in twee jaar tijd is de waterleiding gesprongen in de Haksbergstraat. Grootste slachtoffers: Clement en Margaretha Peiten. "De breuken zijn telkens ter hoogte van ons huis, waardoor de boomgaard én de tuin onder water komen te staan."

"Al meer dan 50 jaar wonen wij hier", zegt Clement. "Zolang moet de waterleiding er ook al liggen. Tot twee jaar geleden waren er geen problemen, maar tegenwoordig zijn op verschillende plaatsen lekken geweest. Vrijdag hadden we opnieuw prijs. De boomgaard liep weer onder." Het echtpaar woont op de kwetsbaarste plaats in de straat, in een afzink. "In september vorig jaar is de oprit naar de garage 's nachts onder water gelopen. Een modderbrij was van de straat naar beneden gegleden en had het zand onder de klinkers weggespoeld. De Watergroep is toen de oprit komen herstellen. Ze hebben alle klinkers keurig teruggeplaatst. Het moet gezegd dat dit prima werk was. Gelukkig is het water nooit tot in huis geraakt. Toch zijn we er niet gerust in, zeker niet als het eens hard regent."





Trillingen

De andere bewoners in de straat zitten iedere keer een hele dag zonder water. "Voor het huis van Clement en Margaretha ligt de leiding blijkbaar erg ondiep", zegt buurvrouw Kristine Vandenhaute. "De appelboeren rijden hier met hun tractors voorbij naar hun veld, net als vrachtwagens van een naburige bouwwerf. Bovendien mag je 70 kilometer per uur rijden in dit smalle weggetje. Het getril van die voertuigen op het asfalt doet wellicht geen goed aan de broze leiding. De Watergroep herstelt telkens opnieuw het kapotte stukje, maar dat is dweilen met de kraan open. De oude leiding moet volledig vernieuwd worden."





Hans Van Bedts heeft een bakkerij in de straat. "Tot nu toe was er nooit een waterlek op dagen dat ik brood moest bakken. Maar hoe lang kan ik hierop gokken? Ik heb nu de verzekering ingeschakeld, voor het geval ik technisch werkloos zou geraken. Kan er eindelijk eens een fundamentele herstelling gebeuren?"





Niet ingepland

"Een nieuwe waterleiding is de verantwoordelijkheid van de Watergroep", reageert burgemeester Rudi Beeken (Open Vld). "Wat mij betreft mogen ze in de Haksbergstraat meteen een nieuwe leggen, maar dat werk is niet opgenomen in de planning van de Vlaamse Milieumaatschappij voor 2019. De lopende wegenwerken in Tielt-centrum lopen vertraging op door de aannemers die bezig zijn met de nutsvoorzieningen. Wij zijn erg ontevreden over de dienstverlening van de Watergroep. De Haksbergstraat en omgeving zal pas aan de beurt komen als de Vlaamse overheid een nieuw investeringsplan opdraagt. Dat zal ten vroegste over twee jaar zijn."