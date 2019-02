Wallaby gevangen en meteen doorverkocht Geert Mertens

24 februari 2019

15u44 0

De wallaby, die afgelopen vrijdag was ontsnapt en nog gespot werd aan de Boekhoutstraat, kon zaterdag opnieuw geklist worden op het grondgebied van Tielt-Winge. “Op zo’n twee kilometer van de plaats waar hij verdween”, weet Davy Reinquin, zelf eigenaar van een kangoeroe maar niet het ontsnapte dier.

De man ging mee op zoek naar de wallaby die ontsnapt was en was erbij toen het dier gesnapt werd. “De eigenaar, die het dier nog maar vrij recent gekocht had, heeft het meteen opnieuw van de hand gedaan”, weet hij. “Waarom? Omdat hij altijd ontsnapte zeker… Hij kreeg ook een GAS-boete van 200 euro!”

Waarom is niet precies helemaal duidelijk. Zonechef Luc Liboton van de politiezone Hageland bevestigt dat de wallaby is gevangen maar kon niet bevestigen of de eigenaar effectief een boete heeft gekregen. “Het stond in ieder geval niet in het verslag dat ik heb doorgekregen maar ik weet natuurlijk niet wat er achteraf is gebeurd”, zegt hij.

Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) van Tielt-Winge konden we niet bereiken voor een reactie. Daarmee komt een einde aan de kangoeroe-history. Vorige week ontsnapten er liefst twee kangoeroes. In Tielt-Winge was het niet de eerste keer. In 2007 zagen sporters op de golfterreinen van de Winge Golf & Country Club al eens een wallaby over de green huppelen.