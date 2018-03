Wagen komt in voortuin terecht 03 maart 2018

Door het spekgladde wegdek verloor een bestuurster uit Kortenaken gisteren de controle over het stuur. Op de Halensebaan in Tielt-Winge liep het om 14.10 uur mis. De 49-jarige dame slipte en raakte met haar wagen een inrijpoort van een huis. De wagen schoof vervolgens verder door en kwam in een voortuintje terecht. Bij het ongeval raakte geen andere personen betrokken. De bestuurster raakte lichtgewond. (KBG)