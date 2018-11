Vrienden organiseren benef(r)iet Na amper zes maand ging frituur in de vlammen op Kristien Bollen

08 november 2018

14u18 32

Voor Greet Beelen en Sven Vandenbloock sloeg donderdag 25 oktober het noodlot toe. Hun frituur ‘t Pleintje, gelegen op het plein aan de hoek van de Statiestraat in het centrum van Meensel, ging die namiddag in de vlammen op. Een “foutje” tijdens het verdelgen van onkruid... Het pleintje is eigendom van de gemeente, die op haar beurt de uitbaters van de frituur de concessie geeft om er hun zaak te runnen. Die namiddag waren arbeiders van groendienst ‘De Winning’ uit Kortenaken onkruid aan het verdelgen op het pleintje met een gasbrander. Ook rond de frituur zelf. Uiteindelijk veroorzaakten de arbeiders, zonder het zelf in de gaten te hebben, de grote brand.

Greet en Sven gaven beiden hun vorige job op en begonnen ongeveer een half jaar geleden aan hun eigen avontuur. Op 4 april dit jaar opende hun frituur maar twee weken geleden kwam daar dus abrupt een eind aan. De jonge ondernemers zitten dus niet enkel zonder hun zaak, maar vooral zonder inkomen. “Op dit ogenblik leven we voornamelijk van steun van familie en vrienden”, zegt Greet. “We hadden gehoopt om nog voor het eind van het jaar opnieuw te kunnen opstarten. Zowel het gebouw als de hele inboedel waaronder de friteuses zijn voor de schroothoop. Niets is nog bruikbaar. Helaas mogen we zelfs nog niet beginnen met de opruimingswerken. Alles moet nog blijven liggen zoals het was tot de tegenexpertise. Die is pas helaas voorzien op 22 november.”

Nog een hele poos zullen Greet en Sven dus zonder inkomsten zitten. Dat konden hun vrienden niet langer aanzien en besloten om een benefiet te organiseren. Jens en Jonathan Wouters, twee muzikale broers die door het leven gaan als “Bruurs” namen samen met zanger Dave Garett het initiatief. “Een tijdje geleden sponsorden Greet en Sven nog onze fanavond. Nog gewoon toekijken konden we niet. Samen met de carnavalsgroepen ‘Kiekebos’ en ‘Tieltse Vrienden’ en nog enkele andere sympathisanten organiseren we dus morgenavond (vrijdag 9 november) een ‘Benefriet’ om Greet en Sven te steunen in deze moeilijke tijden.”

Het jonge ondernemerskoppel is blij met dit initiatief, al denken ze in eerste plaats niet aan zichzelf. ”In de frituur verkochten we ook ‘Rode Neuzen’ voor de gelijknamige actie. Helaas is al die stock ook in de vlammen opgegaan. Deze actie mag geen slachtoffer worden van de brand, dus eerst zullen we het gehoopte bedrag (duizend euro) overmaken voor het goede doel”, aldus Greet.

Intussen zijn tal van vrijwilligers een tent aan het opbouwen op het pleintje. Niet enkel Bruurs en Dave Garett zullen optreden tijdens het benefiet, maar ook nog andere Vlaamse artiesten uit de regio die eigen nummers brengen. Iedereen is welkom op de benef(r)iet vanaf 21 uur waar je naast de nodige drank ook een heerlijk hapje kan gegeten worden. Helaas geen frieten, wel kan men genieten van hamburgers, braadworst, mexicano of broodjes ham of kaas aan democratische prijzen. De prijs van de inkom/steunkaart bedraagt 5 euro.