Vlooybergtoren wordt dan toch niet langer GEEN CROWDFUNDING OF FUIF MET 'TE DRUKKE' CALLBOYS TOM VAN DE WEYER

02 augustus 2018

02u39 0 Tielt-Winge De Vlooybergtoren wordt in zijn oorspronkelijke staat hersteld en zal dus niet anderhalve meter hoger worden. De crowdfunding en de fuif met de Callboys gaat niet door, wegens een te drukke agenda van de tv-makers. "Daarom kiezen we voor een snelle reparatie", zegt burgemeester Rudi Beeken (Open Vld). Half oktober zou de toren hersteld zijn.

De hele regio was geschokt door de brand en de ontploffing die de zwevende trap zwaar beschadigde in de nacht van 29 op 30 juni. De vijf daders tussen 18 en 37 jaar zijn inmiddels bij de lurven gevat. "We laten ons icoon niet kleineren door een stel vandalen", reageerde Beeken toen. "We gaan de toren niet alleen herstellen, maar hem ook anderhalve meter hoger maken. Dit kan met de hulp van de Callboys en de bevolking." De makers van de Vier-reeks Callboys toonden zich solidair met Tielt-Winge. De zwevende trap had een cultstatus gekregen dankzij de reeks. Regisseur Jan Eelen wierp het idee op om deze zomer een benefiet te houden bij het bouwwerk, waarbij de acteurs aanwezig zouden zijn. Beeken koppelde er een crowdfunding aan vast. Met het ingezamelde geld kon de toren iets langer en groter gemaakt worden. "Hiermee tonen we dat de kracht van onze gemeenschap sterker is dan de dwaasheid van enkelingen", zei Beeken.





Overmoedig plan

Zijn plan blijkt nu te overmoedig. "Vorige week had ik contact met het productiehuis. Ze hebben het te druk om de komende weken iets te organiseren in Tielt-Winge. Er komt dan ook geen crowdfunding. Voor een hogere toren was bovendien een nieuwe bouwvergunning nodig en moest een openbaar onderzoek worden ingesteld. Het zou nog zeker drie maanden duren. Onze marge voor onvoorziene investeringen is erg klein. Daarom hebben waarnemend burgemeester Filip Broos (sp.a) en het schepencollege maandag beslist om het idee van de bijkomende meter te laten varen."





"De Vlooybergtoren zal gewoon via de verzekering hersteld worden. Onze raming van de kosten bedraagt 60.000 euro. Het bouwwerk is verzekerd tot 95.000 euro. De gemeente schrijft een overheidsopdracht uit. Na het bouwverlof wordt een aannemer aangesteld. In september kan de reparatie starten. In de loop van oktober moet de toren weer toegankelijk zijn voor het publiek", zegt Beeken.





"De crew heeft het nu heel druk met de opnames van de tweede reeks", bevestigt Lies Maesschalck, persverantwoordelijke van Vier. "In de strakke planning is het onmogelijk een dag vrij te maken. Er stonden scènes gepland bij de toren, maar door de vernieuwing is dat nu even afwachten. De acteurs zijn hem erg genegen. Als hun agenda het toelaat, komen ze in het najaar misschien naar de heropening."