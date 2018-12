Vlooybergtoren pronkt als weleer Kristien Bollen

19 december 2018

18u27 0 Tielt-Winge De Vlooybergtoren, die eind juni nog zwaar beschadigd raakte toen vijf vandalen er brand stichtten, heeft zijn vorm van weleer terug. De zwevende trap stond er de voorbije maanden gestript bij.

Tijdens de vandalenstreek, waarbij de trap met behulp van benzine en stro in brand gestoken werd, werd de bekleding in cortenstaal grotendeels weggeblazen door een ontploffing. De resterende panelen en het uitkijkplatform moesten ook verwijderd worden alvorens de herstellingswerken konden starten. Nadien werd de trap opnieuw bekleed met platen in cortenstaal. Dat nieuwe staal heeft intussen zo goed als zijn oude, roestige kleur van weleer terug. Zo is de toren dus klaar om vrijdagnamiddag heropend te worden. Voor dit feestelijke moment nodigde burgemeester Rudi Beeken (Open Vld), de Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel uit om het lintje door te knippen en daarvoor blijken er goede redenen te zijn... “De naam van onze toren was de voorbije week één van de vragen aan de drie deelnemers van de Slimste Mens op 4, maar geen van hen wist die te beantwoorden”, zo legt de liberale burgemeester uit. “Het college van burgemeester en schepenen vond het dan ook gepast om minister Sven Gatz (Open Vld) als één van de drie onwetende deelnemers uit te nodigen om het lintje te komen doorknippen.” Helaas liet de heer Gatz weten belet te zijn. Wel zou het productiehuis en enkele acteurs van de serie Callboys aanwezig zijn. De toren pronkt dus als weleer, niets dat je nog kan doen herinneren aan de vandalenstreek.... op één klein detail na....