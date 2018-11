Vlooybergtoren krijgt oude glorie langzaam terug Kristien Bollen

06 november 2018

17u58 1 Tielt-Winge De Vlooybergtoren, die eind juni nog zwaar beschadigd raakte toen vijf vandalen er brand stichtten, krijgt stilaan zijn vorm van weleer terug.

De zwevende trap heeft er enkele maanden poedelnaakt en gekortwiekt bijgestaan. Tijdens de vandalenstreek, waarbij de trap met behulp van benzine en stro in brand gestoken werd, werd de bekleding in cortenstaal grotendeels weggeblazen door een ontploffing. De resterende panelen en het uitkijkplatform moesten ook verwijderd worden alvorens de herstellingswerken konden starten.

Maar intussen zijn de herstellingswerken dus wel begonnen. Zo wordt de trap opnieuw bekleed met platen in cortenstaal. De kostprijs wordt geraamd op zo’n 90.000 euro.

Aanvankelijk werd ook geopperd dat de trap hoger gemaakt zou worden, iets wat betaald zou worden met de opbrengst van een benefietactie en een feest, waar ook enkele acteurs van de serie ‘Callboys’ present zouden tekenen. Maar dat bleek uiteindelijk moeilijk haalbaar. “Als je de toren nog maar één meter hoger maakt, veranderen de stedenbouwkundige specificaties en dan zouden we een nieuwe openbare aanbesteding nodig gehad hebben”, zegt burgemeester Rudi Beeken. “Dan zou het nog maanden langer geduurd hebben alvorens de aannemer met de herstelling kon beginnen. En we wilden onze trekpleister nog dit jaar in zijn oude glorie zien stralen.”